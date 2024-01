Le Port : les agents de la ville mobilisés

Depuis tôt ce mardi matin 16 janvier 2024, les services techniques et environnement de la commune du Port "sont à pied d’oeuvre afin de recenser les différents dégâts, les travaux à engager et sécuriser les différents axes routiers. Les services du CCAS sont au plus proche des personnes fragilisées et ont repris le portage des repas auprès des seniors" note la mairie (Photo : mairie du Port)

Le maire portois, Olivier Hoarau, est à la rencontre des familles, a dressé un premier constat du passage du cyclone Belal sur le territoire portois.

"Afin de faciliter le travail des agents communaux, le Maire invite les Portois à rester informés, à

respecter les consignes, à faire preuve de prudence et à ne sortir qu’en cas d’absolue nécessité" note la commune dans son communiqué

Un numéro d’appel reste à disposition des Portois pour les urgences liées au passage du cyclone : 0262 42 87 00.

