Le Port : les élèves de 15 écoles sensibilisés au développement durable

Dans le cadre des semaines de l’éducation au développement durable, "les élèves de 15 écoles du Port ont été sensibilisés aux notions de développement durable et de préservation de l’environnement" indique la mairie du Port ce mardi 26 septembre 2023. "Ces actions sont en cohérence avec l’engagement de la Ville pour le développement durable et la végétalisation du territoire à travers des projets tels que le Fil vert et le Parc Boisé. Il s’agit aussi de favoriser les modes de déplacement doux" note encore la mairie portoise