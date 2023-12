La commune du Port informe que pour les réveillons de Noel et du Nouvel an, les dimanches 24 et 31 décembre 2023, le parc boisé sera ouvert de 7h à 17h Les lundis 25 décembre 2023 et 1 janvier 2024, il sera ouvert de 10h à 18. (Photo www.imazpress.com)