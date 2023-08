Le Port participe à la mission d’expertise outre-mer

L’ancien président de la Collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre a été reçu à la maire du Port ce mercredi 23 août 2023. Dans le cadre de sa mission d’expertise sur la jeunesse outre-mer et des freins à l’emploi, il a pu rencontrer les élus et agents de la Collectivité réunionnaise. Au cœur des discussions, le chômage des jeunes dans les départements et régions d’Outre-mer, l’identification des métiers en tension ou encore les aspects de l’aide à la mobilité pour les étudiants et pour la formation professionnelle. Ci-dessous le communiqué (Photo : ville du Port)

Rodolphe Alexandre parcourt les départements et collectivités d’Outre-mer depuis le mois de mars avec Alain Carton, conseiller auprès de la Direction générale des outre-mer (DGOM), afin de multiplier les réunions de travail et entretiens avec les différents acteurs du secteur de l’emploi.

Au menu des discussions : le chômage des jeunes dans les départements et régions d’Outre-mer, l’identification des métiers en tension ou encore les aspects de l’aide à la mobilité pour les étudiants et pour la formation professionnelle.

Il s’agit de dégager à travers cette mission, des pistes et à aboutir sur des propositions qui doivent être faite au gouvernement au plus tard le 17 décembre dans l’espoir d’améliorer le sort de nos jeunes et de leur offrir des perspectives.