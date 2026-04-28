Le Port : prise de commandement à la base navale

Lors d’une cérémonie organisée le jeudi 23 avril 2026, le capitaine de vaisseau Jean-Philippe Rigault, commandant la base navale a fait reconnaître le capitaine de vaisseau Patrick Bouteiller comme commandant de la flottille de réserve maritime de La Réunion (FRM) et le Capitaine de frégate, Lionel Mathel à la tête de l’Escouade de Réserve Côtière de La Réunion (ERC). Le maire du Port, Olivier Hoarau a assisté à cette cérémonie à la base navale du Port.

"La flottille de réserve maritime est la seule en outre-mer à ce jour et gère toute la partie administrative, l’encadrement et la formation des matelots recrutés localement ou encore la protection de sites sensibles", explique la ville.

"Quant à l’escouade de réserve côtière, une unité opérationnelle mise en place au 1er mars 2026, elle est intégrée à la fonction de garde-côte et assure à ce titre la surveillance maritime du littoral dans le cadre de l’Action de l’État en Mer (AEM)."

Ces unités autonomes de réservistes répondent "à une volonté nationale de renforcer la réserve opérationnelle des armées face au contexte international instable et aux conflits aux portes de l’Europe".