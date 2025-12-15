Le Port : Satyavati Bavaroi, gymnaste Réunionnaise médaillée d'Or dans la Loire

Soutenue par la ville du Port, Satyavati Bavarois a bénéficié d’une bourse d’excellence, dispositif d’aide individuelle déployé par la Collectivité pour encourager la pratique sportive de haut niveau. Elle est désormais dans l'équipe de Saint-Etienne. Satyavati Bavarois a débuté la babygym à 2 ans. Elle fait ses premières compétitions à 6 ans en fédéral B mais n’y reste que très peu de temps. Repérée par les entraîneurs, elle passe dans le groupe performance et décroche les titres de championne départementale et championne régionale par équipe. Elle est une nouvelle fois championne départementale cette année. Nous publions, ci-dessous, le post de la ville du Port à ce sujet. (Photo : ville du Port)