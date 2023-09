Le Port : une semaine pour l'éducation au développement durable

À l'occasion de la Semaine européenne du développement durable, du 18 septembre au 8 octobre 2023, la Ville du Port organise les Semaines de l'Éducation au développement durable à destination de ses scolaires. "Ainsi, la commune, l'Éducation nationale et ses partenaires se mobilisent dans le cadre de projets écocitoyens" note la mairie portoise

15 établissements scolaires du Port seront ainsi sensibilisés aux notions de développement durable et de préservation de l'environnement. Ces semaines seront ponctuées d'actions d'envergures autour de trois axes : le ramassage de déchets, la sensibilisation au tri et la visite de lieux clefs.

Les élèves des établissements Paule Legros et Francis Rivière s'attèleront par exemple au ramassage de déchets sur le sentier du littoral Nord, le mardi 19 septembre. Certains écoliers se consacreront à la création de jardinières. Enfin, d'autres iront à la découverte du jardin partagé du centre social Coeur Saignant.

"Depuis 2017, Le Port affirme résolument son ancrage dans l'avenir, à l'horizon d'une Ville durable, d'un havre vé étalisé au travers du projet "Fil Vert". Fil Vert est le fil d'Ariane ui tisse la trame du territoire jusqu'aux littoraux Nord et Ouest" commente la mairie du Port.



"Son objectif est de valoriser le patrimoine paysager existant, de le repenser et de l'inscrire dans un projet concret pour le bien-être des Portoises et des Portois. Et au-delà, d'offrir une expérience inspirante et vivifiante à tous les Réunionnaises et Réunionnaises, avec notamment des transports doux pour les piétons et les vélos" temrine la commune portoise