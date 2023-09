Le Portois Tanaël Brabant en or à la compéition Worldskills

Le Port Tanaël Brabant, élève du Lycée Léon de Lépervanche, a décroché la médaille d'or aux worldskills, Lyon 2023, dans catégorie aide à la personne. "Performance exceptionnelle : il a également reçu la médaille de la santé et de la sécurité au travail parmi 800 participants" détaille la commune. Il est le seul lauréat de la délégation réunionnaise lors de cette 47ème édition de la Compétition nationale des métiers.

Tanaël Brabant était accompagné de ses deux coaches et soutenu par toute l'équipe du lycée. Sa performance est saluée par la direction de l’établissement : "une fois encore le lycée Léon de Lépervanche est fier de porter haut les couleurs de La Réunion et du Port, grâce au succès de ses élèves et à l'engagement sans faille de ses équipes" écrit Chantal Gawronski, proviseure du lycée de Lépervanche.

De son côté, le Maire, Olivier Hoarau lui souhaite "le meilleur pour la suite de son parcours".

Les titulaires de l’équipe de France des métiers seront appelés à représenter le pays lors de la compétition mondiale WorldSkills et de la compétition européenne EuroSkills.