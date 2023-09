Le président de l’Union nationale de l’apiculture en visite au Port

La ville du Port a accueilli mardi 26 septembre 2023 Christian Pons, président de l’Union nationale de l’apiculture française (UNAF). L'occasion pour ce dernier de visiter la pépinière municipale du Port. Une visite qui entre dans le cadre du label "Abeilles sentinelle de l'environnement" de la ville.

"La Ville du Port s’inscrit, en effet, dans une démarche de sensibilisation au développement durable afin d’améliorer le cadre de vie des Portoises et Portois, de protection de l’environnement" rappelle la commune.

Face à l’enjeu de préservation des abeilles dont la population ne cesse de chuter, la ville a fait le choix de s’engager auprèès de l’Union Nationale de l'Apiculture Franççaise (UNAF).

En 2013, la Commune a été la première de l’île à s’engager avec l’UNAF et à signer la charte "Abeille, sentinelle de l’Environnement".

En 2021, Olivier Hoarau, maire du Port, a réaffirmé cet engagement. Au total, 3 ruchers ont été installés devant l’Hôtel de Ville et 7 à la pépinière municipale. Par le biais de ce partenariat, la Commune soutient l’UNAF dans ses actions en faveur des abeilles.

"Le Port est le berceau des apiculteurs des collectivités. La Ville compte de nombreux espaces arborés, végétalisés, soit au dernier recensement 45m2 d’espaces verts par habitant. De cette manière, nous mettons tout en oeuvre pour offrir aux abeilles un environnement de qualité", a déclaré Armand Mouniata, adjoint délégué à l'environnement.

Initié par l’UNAF, le programme "Abeille, sentinelle de l’environnement" répond à des problématiques sociétales majeures :

- La disparition massive des abeilles et des insectes en France et dans le monde ;

- L’urgente nécessité de protéger la biodiversité végétale et plus largement notre environnement ;

- L’indispensable évolution vers une agriculture durable et raisonnable ;

- La préservation du lien homme.