Le Port : les classes passerelles reconduites pour l'année scolaire 2023-2024

(Photo: ville du Port)

Un comité de pilotage s’est réuni le lundi 26 juin 2023 au Port en présence de Mémouna Patel, adjointe au maire déléguée à la vie éducative. Le dispositif Classe Passerelle qui est déployé dans quatre écoles du Port : Françoise Dolto, André Hoarau, Ismelda Grondin et Appolina Delpha accueille 57 enfants de moins de 3 ans et leurs parents. Il offre un accompagnement individualisé respectant le rythme de développement de l’enfant.

Il permet une adaptation progressive à la vie scolaire, une séparation progressive avec la famille et une préparation à l’entrée en maternelle. Les enfants bénéficient d’activités liées à la culture et le patrimoine (expression corporelle/ médiathèque), le Kabardock (spectacle) ou dans le cadre de la Cité éducative (parcours natation, jardin partagé) ou du Contrat Local de Santé (nutrition, yoga, santé mentale).

Parmi les points forts : les rentrées réussies en PS, les améliorations des pratiques parentales, la reconnaissance de la Passerelle et de ses intérêts ou encore les dynamiques partenariales et inter-Passerelle. Pour améliorer le dispositif des réflexions seront menées notamment sur la prise en charge des enfants à besoin particuliers repérés précocement.

Pour 2023-2024, reconduire des actions d'accompagnement des professionnels et des actions culturelles et sportives, favoriser les échanges entre les Passerelles et l'école et permettre aux autres parents de bénéficier d'un accompagnement (café parent) figurent parmi les priorités.