Les menus proposés dans les cantines scolaires du 14 au 18 septembre 2026

La ville du Port a communiqué ce lundi 14 septembre 2026 les menus proposés cette semaine dans les cantines scolaires. Retrouvez les dans le post ci-dessous. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
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