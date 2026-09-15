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Les menus proposés dans les cantines scolaires du 14 au 18 septembre 2026

  • Publié le 15 septembre 2026 à 10:51
  • Actualisé le 15 septembre 2026 à 10:53
restauration scolaire la possession

La ville du Port a communiqué ce lundi 14 septembre 2026 les menus proposés cette semaine dans les cantines scolaires. Retrouvez les dans le post ci-dessous. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cantine, Le Port, Menu

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