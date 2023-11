Les représentants des CCAS de France en visite au Port

Dans le cadre des 1ères rencontres des Solidarités des Outre-Mer qui ont eu lieu du 15 au 17 novembre 2023 , la ville du Port a accueilli ce jeudi 16 novembre une soixantaine de congressistes. Il s’agit de représentants des CCAS de France et des territoires ultra-marins, pour une visite sur le thème de la pauvreté. Elle a amené les participants à découvrir l’un des appartements relais que la collectivité dédie, depuis 2019 à l’accueil d’urgence et les actions déployées sur le territoire telles que l’accès aux droits et à la santé et l’aide alimentaire d'urgence. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie du Port (Photo Mairie du Port)