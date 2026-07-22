Appel à la mobilisation des parlementaires réunionnais

Proposition de loi visant à lutter contre les violences dans la culture (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

La proposition de loi visant à lutter contre les violences morales, sexistes et sexuelles dans la culture, déposée le mardi 26 mai 2026, a pour objectif de mettre fin au caractère endémique et systémique des abus et du harcèlement dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Cette proposition de loi est une victoire à venir sur l’omerta et l’impunité des agresseurs.

Nous interpellons nos parlementaires pour inscrire dans cette proposition de loi :

1. La généralisation d’un boycott définitif médiatique et événementiel pour les individus condamnés pour violences et harcèlement sexistes et sexuels (VHSS), et d’un boycott temporaire pour les personnes mises en examen, jusqu’au verdict de leur jugement.

2. Des réparations pécuniaires conséquentes qui seraient accordées uniquement par décision de justice afin d’apporter un fragment de réparation aux victimes et de dissuader tout type de mise sous silence par le biais d’arrangements financiers.

3. L’obligation de développer des activités de sensibilisation dans les écoles supérieures d’art, de cinéma ou de musique pour éveiller les consciences et démystifier les comportements inappropriés de la sphère culturelle.

Par leur mobilisation, nos parlementaires seront à même de saper les bases structurelles de ces violences, du harcèlement banalisé, des attouchements et des viols impunis par une législation coercitive et préventive.

Olivier Hoarau, maire de la ville du Port