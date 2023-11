Une journée de challenges sportifs et d'animation à la base nautique du Port

La base nautique des Mascareignes (BNM) au Port met en place une journée de découverte et de challenges sportifs le samedi 2 décembre 2023. Elle organise le même jour, entre 9h00 et 16h30, le Challenge nautik des Mascareignes et la Journée mer de la semaine du sport populaire et solidaire entre 9h00 et 16h30. Nous publions ci-dessous le communiqué des organisateurs (Photo d'illustration imazpress.com)

Points forts de la journée :

- inauguration des nouveaux bateaux de la BNM, de 9h à 10h en présence de ses partenaires financiers dont la Ville du Port

- challenge Nautik des Mascareignes de 10h à 16h30 : compétition sportive par équipe de 10 personnes avec les épreuves suivantes : course de kayak biplace, course à la voile, concours d’ergo rameur à terre et course de Dragon Boat

- la Journée Mer de la Semaine du Sport Populaire et Solidaire de 10h à 16h30 : organisée en partenariat avec le Comité FSGT de La Réunion avec des jeunes venant de Saint-Denis, de Saint-Pierre, de Saint-André et de la Plaine des Cafres pour découvrir la voile, le kayak, l'aviron. Des baptêmes de plongée se feront également à la piscine du Port de 10h à 16h.