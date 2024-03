Vakans dann Port : fermeture des centres de loisirs

L’heure des "au revoir" a sonné dans les centres de loisirs du Port. Après deux semaines d’activités sportives et culturelles, de sorties, et de camaraderie, les quelques 408 vacanciers et leurs animateurs se sont quittés ce jeudi 14 mars 2024 (Photo Le Port)

"Mais, avant de se séparer, l’ultime journée était placée sous le signe des « jeux eau’lympiques », en lien avec l’année olympique et en présence de Catherine Gossard, élue à la Petite Enfance" indique la commune.

"Petits et grands se sont retrouvés au Stade Lambrakis autour de structures gonflables avec piscine, pour une multitude de jeux aquatiques. Un pique-nique a aussi été organisé. De quoi, clôturer dans la bonne humeur ces petites vacances de mars" ajoute-t-elle.