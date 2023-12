Steve Mandanda, champion du monde avec l'équipe de France de foot en 2018, a supervisé un stage pour les gardiens de football le jeudi 22 décembre et le vendredi 23 décembre 2023 au Port. La session a été organisée à l'initiative du Portois Melvin Adrien, gardien de Thonon Evian Grand Génève (N2) et des Baréa, la sélection malgache, avec le soutien de la ville du Port et de l'association Cecifoot (Photo mairie du Port)