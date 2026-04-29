Budget 2026 : Le Tampon engage les premières mesures du projet municipal

Réuni ce mardi 29 avril 2026, le conseil municipal du Tampon a adopté le Budget Primitif 2026. Premier budget de la mandature, "ce budget de transition s’inscrit dans un cadre en partie contraint par des engagements hérités, tout en traduisant dès cette année les premières priorités portées par la majorité municipale", note la Ville, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo ville du Tampon)

Construit dans un calendrier resserré, ce Budget Primitif 2026 ne pouvait être un budget de rupture intégrale. Il constitue néanmoins un budget utile, recentré sur l’essentiel, qui mobilise au maximum les marges disponibles pour produire des effets concrets et rapides dans le quotidien des Tamponnaises et des Tamponnais.

- Des premiers engagements de campagnes tenus dès 2026 -

Malgré un cadre budgétaire contraint, la municipalité a fait le choix d’orienter les premières marges de manœuvre vers trois priorités immédiates : l’éducation, la sécurité du quotidien et la proximité dans les quartiers.



Un.e ATSEM dans chaque classe de maternelle dès la rentrée d’août 2026

La Ville financera dès cette année le recrutement de 32 ATSEM supplémentaires afin que chaque classe de maternelle du Tampon dispose, dès la prochaine rentrée scolaire, d’une agente ou un agent dédié. Une mesure concrète au service de la réussite éducative et de meilleures conditions d’accueil pour les enfants comme pour les enseignants.

Le renforcement de la police municipale

Le Budget Primitif 2026 acte le recrutement de 4 policiers municipaux supplémentaires, première étape du renforcement progressif de la police municipale sur la durée du mandat. Cette montée en puissance s’accompagnera d’un renforcement des moyens d’intervention pour améliorer la présence de terrain et la tranquillité publique.

Le lancement des Kaz 2 Kartié

Le budget 2026 amorce également le déploiement des Kaz 2 Kartié, avec une première enveloppe consacrée aux études, aux équipements et à la mise en place progressive de ces futurs lieux de proximité, appelés à renforcer la présence municipale, les services de quartier et le lien direct avec les habitants.

Un budget utile, sans hausse d’impôts

Le Budget Primitif 2026 est construit sans augmentation des taux communaux. Dans un contexte budgétaire contraint, la municipalité fait le choix de préserver les ménages tamponnais tout en réorientant les moyens disponibles vers des actions directement utiles à la population.



Cette ligne repose sur un principe clair : mobiliser chaque marge disponible pour répondre aux besoins du quotidien, avec une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement et une réorientation assumée des priorités budgétaires.



Un premier cap donné

Ce Budget Primitif 2026 ouvre la trajectoire du mandat : un cap de transformation progressive, pragmatique et fidèle aux engagements pris devant les Tamponnaises et les Tamponnais.



"Ce budget est un budget de transition, construit dans un cadre contraint, mais nous avons fait le choix d’utiliser chaque marge disponible pour engager dès maintenant des mesures concrètes et utiles pour les Tamponnaises et les Tamponnais. C’est un budget de responsabilité, de méthode et de premiers résultats", souligne le Maire du Tampon.



Par ce vote, la Ville du Tampon engage une méthode claire : agir avec sérieux, transformer progressivement et orienter chaque décision budgétaire vers des retombées concrètes pour les habitants.





