La mairie du Tampon demande aux particuliers et aux entreprises de signaler leurs pertes

La mairie du Tampon demande aux particuliers et aux entreprises de signaler les pertes et dommages qu'ils auraient subi lors du cyclone Belal sur les biens non assurés "pour une évaluation globale de la situation". La date limite de dépôt des dossiers est ce jeudi 15 février à 12h00. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

Le dossier peut être téléchargé en suivant ce lien : https://bit.ly/3HSo7Mn

Réception du public de 9h à 12h et de 14h à 16h :

- Service développement du territoire

- Mairie Annexe de Bras creux

- Mairie Annexe de Trois mares

- Mairie Annexe de la Plaine des Cafres

- Mairie Annexe de Bérive

- Centre municipal du Petit tampon

- Centre municipal du 14è km

- Centre municipal de la ZAC Paul Badré

Avis aux exploitants agricoles du territoire

Le ministère des outre-mer a donné son accord pour la mobilisation du fonds de secours pour les pertes agricoles à la suite du passage du cyclone Belal (du 14 au 16 janvier) pour toutes les communes de La Réunion et pour l'ensemble des productions agricoles.

Le préfet de La Réunion a pris un arrêté préfectoral le 7 février reconnaissant le caractère de calamités agricoles sur les 24 communes et pour toutes les productions agricoles.

Pour effectuer les demandes d'indemnisations dans le secteur agricole, les agriculteurs sinistrés doivent utiliser l'imprimé de déclaration de pertes agricoles au titre du fonds de secours pour l'outre-mer (disponible en mairie et sur le site de la DAAF : https://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/belal-fond-de-secours-calamites-agricoles-a3451.html).

Il existe 2 circuits de dépôts des dossiers pour une unique déclaration de pertes :

1 - Exploitants agricoles non adhérents à une Organisation de Producteurs (OP) : dossiers à retirer et à déposer dans les mairies.

Le point vert de la chambre d'agriculture (de la Plaine des Cafres) tiendra également des imprimés à disposition des agriculteurs et pourra les assister dans leur démarche de déclaration.

2 - Exploitants agricoles adhérents à une Organisation de Producteurs (OP) : Les dossiers seront à retirer et à déposer auprès des OP concernées.

Dans tous les cas, les dossiers dûment renseignés et accompagnés des documents demandés devront être déposés en mairie (informations au 0262 57 86 63) et auprès des OP au plus tard le 06 mars 2024.

(Pour la canne à sucre, les pertes de récoltes seront expertisées à la fin de la campagne 2024. Elles ne sont pas à déclarées dans cet imprimé. Cependant, les pertes de fonds sur les parcelles en cannes doivent être déclarées dans la présente procédure.

Pour les agriculteurs qui ont déjà déposé un dossier auprès des services, ils seront contactés pour transmettre les pièces complémentaires si besoin.

