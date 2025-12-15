Le Tampon : une commémoration au rythme du maloya à Trois Mares

Rendez-vous le vendredi 19 décembre 2025, au Lycée Pierre Lagourgue à Trois Mares pour commémorer l’abolition de l’esclavage du 20 décembre 1848. De 18h30 à minuit, le maloya, au son du roulèr et du kayamb, accompagnera cette célébration de l'identité et de la mémoire Réunionnaise. La soirée débutera par un défilé depuis la rue Marcel Pagnol, suivi d’un plateau artistique avec Fonnkal, Flambola, Tikaf, Ti Moris Ti Nom Lélé & Kiltir, pour vivre ensemble ce moment de partage. Nous publions, ci-dessous, le post de la ville du Tampon. (Photo : rb/www.imazpress.com)