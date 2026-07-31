Le Tampon : 200 convives attendus pour le Brunch Dé Ô

L’Office de Tourisme Intercommunal du Sud, en partenariat avec la ville du Tampon, organise la 3ème édition du Brunch Dé Ô. Un événement aussi savoureux que convivial, qui se tiendra le samedi 1er août 2026, de 09h30 à 15h00, au Belvédère de Bois Court à la Plaine des Cafres. 200 convives sont attendus (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Organisé en avant-première de "La Plaine en Fête", ce brunch en plein air se veut une véritable immersion gourmande dans les saveurs péi, à travers un restaurant éphémère sur un site touristique afin de vivre une expérience culinaire d’exception.

Au menu : produits péi et produits frais des Hauts et bien sûr, la pomme de terre en vedette.

Une expérience à ne pas manquer, qui met en lumière : le savoir-faire culinaire réunionnais, les produits des hauts et le travail de nos agriculteurs et une ambiance chaleureuse et conviviale sur site touristique.