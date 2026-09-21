Le Tampon : l'hôtel de ville en rouge pour le Mois du Kèr et Septembre Rouge

Samedi soir 19 septembre 2026, la la mairie s’est illuminée en rouge à l’occasion de Septembre Rouge, mois de sensibilisation aux cancers du sang mais aussi du Mois du Kèr, dédié à la sensibilisation à la santé cardiovasculaire. Samedi matin, le Parc des Palmiers avait accueilli la marche Septembre Solidaire, r"éunissant associations, soignants, personnes malades, citoyens et élus autour d’un même objectif : sensibiliser, informer et faire vivre la solidarité" écrit la mairie du Tampon (Photo Mairie du Tampon).