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Le Tampon : l'hôtel de ville en rouge pour le Mois du Kèr et Septembre Rouge

  • Publié le 21 septembre 2026 à 12:00
  • Actualisé le 21 septembre 2026 à 12:49
Photo Mairie du Tampon)

Samedi soir 19 septembre 2026, la la mairie s’est illuminée en rouge à l’occasion de Septembre Rouge, mois de sensibilisation aux cancers du sang mais aussi du Mois du Kèr, dédié à la sensibilisation à la santé cardiovasculaire. Samedi matin, le Parc des Palmiers avait accueilli la marche Septembre Solidaire, r"éunissant associations, soignants, personnes malades, citoyens et élus autour d’un même objectif : sensibiliser, informer et faire vivre la solidarité" écrit la mairie du Tampon (Photo Mairie du Tampon).

Le Tampon, Mois du kèr

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