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Le Tampon : une journée de prévention contre les drogues la Plaine des Cafres

  • Publié le 23 septembre 2026 à 14:35
  • Actualisé le 23 septembre 2026 à 14:38
Plaine des Cafres : "Ensemble contre les drogues" une journée de sensibilisation et de mobilisation face aux drogues

L’Institut de théologie musulmane de La Réunion, en lien avec la préfecture, a organisé ce dimanche 20 septembre 2026, une journée de prévention et de sensibilisation sur son site de la Plaine des Cafres. "Parce que la prévention concerne tout le monde, sans distinction de religion ou de milieu social, cette journée rappelle l’importance de se mobiliser collectivement face aux conduites addictives" note la mairie du Tampon dans le post que nous publions ci-dessous (Photo Mairie du Tampon)

Le Tampon, Drogues

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1 Commentaires
Tamponnais libres
Tamponnais libres
22 minutes

Tampon revit depuis le nouveau maire jeune et dynamique.

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