Le Tampon : une journée de prévention contre les drogues la Plaine des Cafres

L’Institut de théologie musulmane de La Réunion, en lien avec la préfecture, a organisé ce dimanche 20 septembre 2026, une journée de prévention et de sensibilisation sur son site de la Plaine des Cafres. "Parce que la prévention concerne tout le monde, sans distinction de religion ou de milieu social, cette journée rappelle l’importance de se mobiliser collectivement face aux conduites addictives" note la mairie du Tampon dans le post que nous publions ci-dessous (Photo Mairie du Tampon)