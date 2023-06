La fête de la pomme de terre aura lieu le samedi 8 juillet et le dimanche 9 juillet 2023 sur le site de Miel Vert à la Plaine des Cafres, indique la mairie du Tampon. Cette fête sera L'occasion de promouvoir les produits du terroir mais aussi de rencontrer les agriculteurs et de bénéficier d'une vente direct de produits et Il s'agit d'"un événement majeur pour les agriculteurs péï en juillet' précise la commune tamponnaise.