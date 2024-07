Durant le week-end du 27 et 28 juillet 2024, la ville du Tampon a organisé les Festivités des vacances et la 2e édition de la Fête des agrumes Réunion, dans le Parc Jean de Cambiaire. De nombreuses structures gonflables, des ateliers pour enfants et des stands de vente d'agrumes ont su ravir les petits et les grands. Tout au long du week-end, ce ne sont pas moins de 26 tonnes d'agrumes tous confondus qui se sont écoulées (Photos : ville du Tampon)