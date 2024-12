Mayotte : Emmanuel Macron se rendra dans d'archipel "dans les prochains jours"

23:50 C'est la fin de ce live. Merci de nous avoir suivi.

23:38 Emmanuel Macron se rendra à Mayotte "dans les prochains jours" "Je me rendrai à Mayotte dans les prochains jours en soutien à nos concitoyens, aux fonctionnaires et aux forces de secours mobilisés", a annoncé Emmanuel Macron dans une publication sur X. Ce soir, à l’occasion de la réunion de la cellule interministérielle de crise, je me suis assuré que l’ensemble des mesures d’urgence pour venir en aide aux habitants de Mayotte soient prises et que la continuité de l’État puisse être assurée.



— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 16, 2024 Dans sa publication, le chef de l'État Emmanuel Macron annonce qu'un deuil national va être décrété en hommage aux victimes à Mayotte, "face à cette tragédie qui bouleverse chacun de nous".

23:18 "Tout l’état se mobilise", indique le ministre de l'Intérieur "Ce soir il devait y en avoir une quinzaine à la cellule de crise orchestrée par le président de la République", précise le ministre. Regardez:

23:15 Des incertitudes sur la rentrée scolaire Concernant la rentrée scolaire le 12 janvier 2024, avec "des bâtiments inutilisables, des bâtiments qui accueillent des personnes, impossible à dire", répond Bruno Retailleau. Écoutez :

23:14 "Pas de bilan des victimes" Le ministre Bruno Retailleau a déclaré que s'il n'y a pas de bilan à ce stade, "le bilan se lourd, de toute façon trop lourd". Écoutez :

23:13 Rouvrir l'aéroport et redonner l'accès aux routes, une priorité La réouverture de l’aéroport est une priorité absolue. "Dans le vol de ce lundi matin, quatre spécialistes de l’aviation civile ont décollé pour remettre en état et permettre des rotations de nuit", indique le ministre. Concernant les routes, "les grands axes sont enfin dégagés. Mais il y a encore des zones inaccessibles pour atteindre les éventuelles victimes". Regardez :

23:10 "Les dispositifs d'alerte ont fonctionné", assure Bruno Retailleau Questionné sur le rôle de l'État, le ministre explique que "les dispositifs d’alerte ont fonctionné mais que les personnes en situation irrégulière ne sont pas allées dans les centres d’hébergements". Écoutez :

23:07 50% des capacités en eau devraient revenir sous 48 heures Questionné par la presse, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a indiqué que "sous 48h, il devrait y avoir 50% de la capacité en eau sur les infrastructures, et on pourrait même atteindre 95% d'ici une semaine". Dès hier (dimanche 15 décembre), "un dispositif de traitement de l’eau est arrivé avec l’A400M pour une production de 200 à 250 m3 d’eau par jour", ajoute Patrice Latron. Écoutez :

23:03 Le pont entre La Réunion et Mayotte effectif À compter de ce mardi 17 décembre 2024, sept rotations puis huit avec un Dash supplémentaire seront effectuées. Un deuxième A400 M arrivera la semaine prochaine pour permettre entre 7 et 10 vols par jour. Viendront en renfort, "des techniciens, gendarmes, médecins et pompiers", indique Patrice Latron, préfet de zone et préfet de La Réunion. "Chaque jour 20 tonnes d’eau et de nourriture partiront pour Mayotte à partir de demain", ajoute-t-il. Entre "100 et 150 conteneurs dont 30 d’eau vont partir par navire". Écoutez :

22:57 1.200 renforts projetés sur Mayotte cette semaine Le directeur général de la sécurité civile, Julien Marion, annonce l'activation de la chaîne de gestion de crise. À la fin de la semaine, "il y aura eu plus de 1.200 personnes projetées sur Mayotte dont 800 à la fin de cette semaine". Et ce pour des missions de secours aux personnes, de traitement de l’eau, contre les effets secondaires des cyclones et des missions de sécurité civile. 90 personnels de l'Escrim (Élément de sécurité civile rapide d'intervention médicale) sont notamment attendus pour "prodiguer des soins en réanimation, en traumatologie, en radiologie en néonatologie". "Nous mettons sous tension l’ensemble des moyens de la sécurité civile et de l’État au profit de Mayotte", ajoute Julien Marion. Regardez :

22:56 Les capacités d'hébergement doivent être augmentées "L'île est dévastée", rappelle également François-Noël Buffet, actuel ministre des Outre-mer. "Il n’y a pas de capacité d’hébergement. D’où les allers-retours y compris pour la presse. Il faut augmenter la capacité de pouvoir créer des hébergements rapidement", lance-t-il. "Nous devons tous collectivement une solidarité totale avec nos compatriotes", ajoute-t-il. Écoutez :

22:55 La procédure en cas de catastrophe naturelle sera accélérée À Mayotte, "où seulement 10% de la population est assurée", la "procédure sera accélérée en matière de catastrophe naturelle", indique le ministre de l'Intérieur. Écoutez :

22:53 L'ordre public respecté À Mayotte, "l'ordre public est respecté. Nous n'avons pas eu de gros problèmes", indique le ministre de l'Intérieur. Toutefois "nous envisagerons un couvre-feu si c’est nécessaire". Écoutez :

22:50 L'hôpital de campagne en place la semaine prochaine À l'hôpital de Mayotte, fortement impacté par le cyclone Chido, il y a entre "40 à 45% de l’activité en réanimation". "Il n’est pas débordé", ajoute Bruno Retailleau qui annonce le déploiement de l'hôpital de campagne la semaine prochaine. Regardez :

22:48 Le ministre fait le point sur les infrastructures Concernant l’aéroport : la tour de contrôle est détruite. La DGAC (direction de l'aviation civile) annonce qu’il sera prochainement possible d’atterrir la nuit donc "nous pourrons augmenter des allers et retours". "Les trois compagnies privées sont prêtes à reprendre un trafic non commercial" (fret, personne…)", indique le ministre. Le port de Longoni a lui "souffert mais il peut accueillir les bateaux". En fin de cette semaine un bateau arrivera depuis La Réunion. De plus, "la liaison est rétablie entre Petite et Grande Terre grâce a deux barges". Une troisième sera en fonctionnement la semaine prochaine. Écoutez :

22:45 "L'île est totalement dévastée", indique Bruno Retailleau Le ministre indique que ce lundi, "nous avons fait une réunion de crise avec le préfet de Mayotte. Ensuite nous sommes allés au cœur du désastre". Il est également allé à la mairie de Mamoudzou et à l’hôpital. "L’île est dévastée", lance-t-il. "Il ne reste rien des bangas. L’habitat en dur a beaucoup souffert." Bruno Retailleau qui n'annoncera pas de bilan à ce stade. Il le dit : "je serais bien incapable de me projeter pour donner des chiffres". Regardez :

22:43 Des navettes organisées entre La Réunion et Mayotte À partir de demain des allers et retours vers Mayotte auront lieu, annonce Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. "Il faut privilégier les voyages en journée."

22:30 "La situation à Mayotte est extrêmement préoccupante", regrette François Bayrou "L'île a été frappée par une catastrophe impressionnante. Les dégâts sont absolument considérables et les dégats humains difficiles à apprécier. Espérons que c'est limité", a déclaré le Premier ministre François Bayrou depuis le conseil municipal de Paul. "Les conditons de vie, les communications, les transports, la distribution d'eau, la nourriture... Tout cela fait l'objet d'un engagement considérable du gouvernement, de tous les services de l'État, tous les services de sécurité mais les dégats sont incommensurables, difficiles à mesurer", a-t-il ajouté. "La situation est extrêmement preocupante", a déclaré François Bayrou. Mayotte: François Bayrou fait voter une subvention de 25.000 euros par le conseil municipal de Pau pic.twitter.com/NPwUQkCDLw — BFMTV (@BFMTV) December 16, 2024

21:36 Mayotte s'est retrouvé avec un cyclone qui lui fonçait "droit dessus", explique un spécialiste des cyclones chez Météo-France L'archipel de Mayotte s'est retrouvé dans une situation "extrêmement défavorable" avec le cyclone Chido qui lui "fonçait droit dessus" car sa trajectoire ne s'est pas heurtée au nord de Madagascar comme dans la vaste majorité des cas, a expliqué à l'AFP Sébastien Langlade, spécialiste des cyclones chez Météo-France. "Habituellement, quand on a un cyclone qui se déplace d'Est en Ouest et qui vient sur la partie ouest du bassin dans le canal du Mozambique, il va, dans 95% des cas, dans l'écrasante majorité des cas, se heurter à Madagascar, s'affaiblir sur Madagascar", a-t-il détaillé. "Là, on s'est retrouvé dans ce cas de figure très rare, mais pas complètement inédit non plus, d'avoir un cyclone qui se déplaçait d'Est en Ouest et qui a eu une petite inflexion de trajectoire vers le nord en milieu de semaine dernière, qui lui a permis de contourner Madagascar par le Nord. Et donc Mayotte s'est retrouvé dans une configuration extrêmement défavorable avec ce cyclone mature qui lui fonçait droit dessus", a-t-il ajouté.

20:58 Une cellule d'information mise en place La cellule d'information au public (CIP) est activée pour répondre aux interrogations de la population sur la situation à Mayotte.

20:52 Le Parlement européen et l'Assemblée nationale rendent hommage à Mayotte Les eurodéputés ont observé une minute de silence en solidarité avec les sinistrés du cyclone Chilo. "Mayotte c'est l'Europe et l'Europe ne vous abandonnera pas. Nous sommes déterminés à vous apporter tout le soutien nécessaire", a déclaré la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Dans l’hémicycle du Parlement européen, nous faisons une minute de silence en solidarité avec les victimes du cyclone Chido à Mayotte, et tous les mahorais. pic.twitter.com/y5PUmuXY56 — Chloé Ridel (@ChloeRidel) December 16, 2024 Les députés français ont également observé une minute de silence pour Mayotte. "Le cyclone Chido a dévasté Mayotte et plongé le département dans un chaos indescriptible", a déclaré Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. "Avec le soutien de la nation tout entière, Mayotte se relèvera. La République se tiendra toujours aux côtés des Mahoraises et des Mahorais, aussi puissamment que nécessaire", assure-t-elle. La séance débute par un hommage à #Mayotte. "Avec le soutien de la nation tout entière, Mayotte se relèvera", déclare @YaelBRAUNPIVET avant d'inviter les députés à observer une minute de silence "en hommage à toutes les victimes". #DirectAN pic.twitter.com/IudsSw5DSc — LCP (@LCP) December 16, 2024

20:45 "Le gouvernement français doit unir tous les habitants de Mayotte autour d’un plan de reconstruction" Dans un communiqué, le Parti communiste réunionnais fait part de ses condoléances aux familles qui ont perdu un être cher lors du passage du cyclone Chido sur l’île de Mayotte. Il partage la douleur de toutes les personnes affectées par le météore. Le PCR salue et soutient toutes les initiatives réunionnaises pour venir en aide aux habitants durement éprouvés. Pour le PCR, "Paris porte une lourde responsabilité dans l’ampleur de la catastrophe. En effet, la violence des cyclones tropicaux est connue depuis longtemps mais la vision occidentale de nos îles n'en fait pas une priorité. Par exemple, en 2017, l'île de Saint Martin, dans les Caraïbes, a été détruite à 95%. C'était des hôtels, des villas cossues, le bâtiment de la préfecture. Le cyclone Irma a brisé la carte postale touristique. Le gouvernement n'a tiré aucune leçon pour responsabiliser les peuples d'outre-mer". "À Mayotte, le gouvernement s'est fourvoyé dans des opérations de diversion, avec soutien militaire, consistant à montrer une partie de la population comme responsable des maux de la société. Les vents dévastateurs de Chido ont permis de mettre à nu la réalité. La sécheresse sévère, avec pénurie d'eau, et importation de bouteilles d'eau depuis la France, était déjà un facteur annonciateur. Or, Mayotte est aussi menacée par la montée de la mer et des activités sismiques sous-marines. De nouveaux phénomènes cycloniques ne sont pas à exclure car la saison ne fait que commencer."

20:01 Michel Fontaine se dit prêt à aider Mayotte À l'issue d'un conseil municipal dans la commune de Saint-Pierre, le maire Michel Fontaine a réagi à la catastrophe qui touche le département de Mayotte. "Il y a aujourd'hui des familles entières qui sont à la rue avec des gamins. L'urgence véritablement c'est une urgence alimentaire et de vêtements", indique le premier édile de la commune. Il reprend : "Nous avons la chance, nous, d'avoir une solidarité sudiste qui n'est plus à démontrer. Le peuple réunionnais a toujours été solidaire. Nous avons la possibilité ici d'aider directement les mahorais qui sont là-bas et qui souffrent." "Là vous voyez, en 24h, nous avons les chefs d'entreprise qui ont offert des conteneurs, des jus de fruits, des gâteaux, ajoute Michel Fontaine. Tout cela va être récupéré par le CCAS. Après nous avons un problème d'export. Sur Pierrefonds on a un pôle logistique. La plupart des entreprises agroalimentaires sont sur notre territoire", ajoute-t'il encore. Le premier édile de la ville conclut en se disant prêt à aider l'île voisine et sa population mais attend que l'État précise "qui il faut accompagner". Écoutez :

19:38 Mise en place d’une cellule de gestion des dons à destination de la population mahoraise La préfecture de La Réunion annonce qu'après le passage du cyclone Chido, un bilan a été dressé concernant les besoins de premières nécessités des sinistrés Mahorais. "L’île est touchée par un manque d’eau, de nourriture, de matériels de soin et d’équipements permettant de protéger les maisons détruites", indique la représentation de l'État. La préfecture a ainsi décidé de mettre en place d’une cellule de gestion des dons à destination de la population mahoraise. Suite au constat du grand élan de solidarité des Réunionnaises et Réunionnais, Patrice Latron, a organisé ce lundi 16 décembre une réunion d’urgence avec les élus et les sous-préfets des arrondissements pour encadrer la réception des dons matériels dans leurs structures et l’acheminement de ces derniers vers l’archipel. Lire la suite

19:20 Solidaires Réunion apporte son soutien à l’ensemble de la population de Mayotte "Mayotte a été dévastée ce 14 décembre par le cyclone le plus destructeur depuis plus de 90 ans. L’ensemble de l’île a été ravagée. Les infrastructures, les habitations, déjà très précaires ont été détruites et le bilan humain déjà lourd risque de continuer de s’alourdir au fil des jours", indique Solidaires dans un communiqué. Solidaires Réunion apporte tout son soutien à l’ensemble de la population de Mayotte victime de ces intempéries destructrices." "De nombreuses personnes sont dans le deuil suite au passage de Chido, Solidaires Réunion leur adresse ses condoléances et compte sur la solidarité humaine pour qu'elles ne sombrent pas dans un puits de douleurs et de tristesse face à un départ violent et imprévisible", ajoute le communiqué. "Une nouvelle fois, cette catastrophe climatique montre l’urgence à faire des choix radicaux et engager une véritable bifurcation écologique." "L’État doit mettre tout en œuvre afin d’aider toute la population : rétablir au plus vite les infrastructures de base telle que l’accès à l’eau, à l’électricité, assurer un accès aux soins pour soigner les blessé·es et éviter toute épidémie et bien entendu que chacun·e puisse avoir accès à des distributions de nourriture", conclut Solidaires.

19:15 Appel à des réservistes sanitaires pour se rendre à Mayotte Suite au passage du cyclone Chido sur Mayotte, "le système de santé est gravement touché", écrit Santé publique France. L'institution recherche ainsi des réservistes pour se rendre sur place. Lien du site pour s'inscrire

19:09 La Région Réunion met en place un fonds de solidarité interrégional face à la tragédie à Mayotte La région Réunion a décidé de renforcer son soutien pour répondre à la crise humanitaire et sanitaire provoquée par le cyclone Chido. La situation dramatique à Mayotte, dévastée par le cyclone Chido, mobilise activement La Réunion à travers des actions multiples, coordonnées par les autorités locales et nationales. La solidarité s’organise autour de l’aide d’urgence, du soutien sanitaire et de la reconstruction à long terme. Ce lundi 16 décembre 2024, Huguette Bello, présidente du Conseil régional de La Réunion, a annoncé la mise en place d’un fonds de solidarité interrégional, en collaboration avec Carole Delga, présidente des Régions de France. Plusieurs régions françaises ont déjà répondu à cet appel. Les fonds récoltés seront alloués en concertation avec le département de Mayotte pour répondre aux besoins les plus urgents. Lire la suite

18:59 Deux ambulances évacuent des Evasan en provenance de Mayotte Les Evasan arrivées à La Réunion il y a quelques minutes sont en train d'être transportées vers le CHU par deux ambulances escortées par les forces de l'ordre.

18:36 Le dash en route pour La Réunion afin de se réapprovisionner Le Dash (avion bombardier d'eau) vient quant à lui de quitter Mayotte pour se réapprovissionner à La Réunion et effectuer une nouvelle navette entre les deux îles.

18:15 Un avion militaire avec des Evasan atterrit à La Réunion Un Casa de l’armée en provenance de Mayotte vient d'atterrir à La Réunion avec à son bord plusieurs évacuations sanitaires aériennes (Evasan). Il s'agit d'une dizaine de personnes dont deux blessés. Outre les evasan des passagers transportés, notamment un couple et une femme enceinte, doivent partir en métropole. L'avion va redécoller pour Mayotte avec du matériel médical et sanitaire. Sur la base aéroportuaire de Saint-Denis se trouvent actuellement deux ambulances civiles. La police est aussi sur place pour escorter les personnels médicaux. Un deuxième avion Casa avec d'autres Evasan est attendu prochainement.

17:18 800 personnels de la sécurité civile envoyés en renfort, annonce le ministère de l’Intérieur Près de 800 personnels de la sécurité civile devraient être envoyés en renfort pour participer à des opérations de sauvetage, déblaiement, soutien sanitaire et logistique, a déclaré sur X la porte-parole du ministère de l’intérieur, Camille Chaize. "Mille six cents policiers et gendarmes sont mobilisés sur le terrain : protection des populations, sécurisation des axes…", a-t-elle également ajouté. À #Mayotte, tous les moyens sont mobilisés pour répondre aux besoins urgents de la population.

➡️ Près de 800 personnels de la @SecCivileFrance devraient être envoyés en renfort : opérations de sauvetage, déblaiement, soutien sanitaire & logistique…

➡️ 1 600 policiers…

17:11 FO appelle à la solidarité nationale "Face au drame humanitaire, il y a urgence à rétablir l’eau, l’électricité et reloger la population dans de véritables logements résistants aux aléas climatiques. Le cyclone n’a rien épargné, des milliers de morts, la situation sanitaire est préoccupante", lance FO dans un communiqué de presse. "Plus que jamais, FO exige le renforcement des services publics et appelle à la solidarité nationale pour reloger la population et leur donner des conditions de vie digne de n’importe quel citoyen Français."

17:07 La PIROI - Croix-Rouge va acheminer 30 tonnes de matériel Après le passage dévastateur du cyclone tropical intense Chido, les dégâts sont considérables. Malgré des logements endommagés et des proches impactés, les 250 volontaires de la Croix-Rouge française de Mayotte s’organisentpour rétablir leurs activités et venir en aide aux habitants. Depuis La Réunion, la PIROI - Croix-Rouge s'apprête à envouyer plus de 30 tonnes de matériel d’urgence dès que les conditions le permettront. Ce matériel d’urgence prêt à partir comprend : • Des kits de reconstruction pour les logements (bâches de protection, tentes d’appoint etc.)

17:03 La Délégation de Mayotte à La Réunion appelle aux dons La Délégation de Mayotte à La Réunion remercie pour l'élan de solidarité. Toutefois, la Maison de Mayotte n'est pas habilitée à réceptionner les aides individuelles destinées à Mayotte. Seules les associations civiles de solidarité comme La Croix Rouge et La Banque alimentaire des Mascareignes sont habilitées. L’aide alimentaire dont l'eau destinée à Mayotte sera organisée et gérée par les services de l’État. Ce jour, l'urgence en dons : ce sont les bâches.

16:51 Saint-Denis : la commune se mobilise pour créer une chaîne de solidarité au profit de Mayotte Après le passage dévastateur du cyclone Chido à Mayotte, la mairie de Saint-Denis, avec le soutien des Centres communaux d’action sociale (CCAS), a organisé une réunion d’urgence ce lundi 16 novembre 2024 pour coordonner l’aide humanitaire. Représentants locaux et nationaux se sont mobilisés pour évaluer les besoins prioritaires et définir une stratégie d’intervention efficace. Le président des CCAS de Mayotte a dressé un état des lieux alarmant : la majorité des foyers de l’île sont encore privés d’eau et d’électricité, tandis que les infrastructures, notamment les écoles et les logements, ont subi des dégâts majeurs. "Il y a un besoin urgent d’eau potable, de bâches agricoles pour protéger les populations des intempéries, et de nourriture sèche", a-t-il déclaré. Cette rencontre, organisée à l’échelle nationale en partenariat avec l’UNCCAS (Union nationale des CCAS), visait à établir une feuille de route claire pour l’acheminement des secours. "Comment acheminer tout ça ?", s’est interrogé Éric Signarbieux, président de l’UNCCAS, soulignant la complexité logistique de cette opération d’envergure. Lire la suite

15:20 Annulation des vols Air Austral jusqu'au jeudi 19 décembre À Mayotte, où le cyclone Chido a frappé l'archipel, l'aéroport est fermé jusqu'à nouvel ordre. Tous les vols jusqu’au jeudi 19 décembre 2024 inclus de et vers Mayotte sont annulés.



Face à cette situation exceptionnelle, la compagnie a mis en place des mesures commerciales spéciales, applicables pour les passagers ayant des vols de / vers Mayotte jusqu’à la réouverture de l’aéroport. - Possibilité de modification sans frais/pénalités sous réserve de disponibilité dans la même classe de voyage pour un report de voyage jusqu’au 28 février 2024 - Autorisation de modification de destination si le client le souhaite sans pénalité avec réajustement sur le nouveau tarif applicable (si nécessaire) , dans la limite d'un an à compter de la date d'émission du billet. - Possibilité de remboursement sans frais selon les procédures de remboursement habituelles - Possibilité de mise en avoir la valeur totale du billet. Cet avoir sera valable 1 an à compter de sa date d’émission. Il est à réutiliser sur les vols opérés par Air Austral. Cet avoir sera remboursable au bout d’un an s'il n'est pas utilisé avant sa date d'expiration, la demande de remboursement devra se faire un jour avant sa date d’expiration. Informations pratiques



15:13 Le CCAS du Tampon envoi des kits de premier secours aux habitants "À tous ceux et celles qui ont perdu un membre de leur famille ou un proche, je leur présente mes sincères condoléances", déclare le maire du Tampon, Patrice Thien Ah Koon. Face à ce drame, "nous devons faire preuve de solidarité, de fraternité et de soutien, raison pour laquelle j’ai demandé au CCAS de la ville ainsi qu'à l’État de nous aider pour l’envoi de premier secours aux habitants qui n’ont plus rien. J’ai sollicité l’association Audace pour l’envoi de vêtements".

14:25 La commune de l'Entre-Deux lance un appel aux dons Bachil Valy, maire et Président du CCAS de l’Entre-Deux, "a tenu à exprimer son soutien, en direction de l’île aux parfums et de sa population". Dans un élan de fraternité et d’entraide, "des denrées de première nécessité vont être envoyées dans les plus brefs délais à Mayotte pour répondre aux besoins urgents des sinistrés. Cette aide essentielle comprendra des produits alimentaires de base, des produits d’hygiène et des articles de première nécessité". En parallèle, un appel à la solidarité locale sera effectué. En effet, le CCAS invite également les habitants de l’Entre-Deux à participer à cet élan de solidarité. Une collecte exceptionnelle sera organisée : - Les 17 et 19 décembre 2024 de 8h30 à 12h et de 13h à 16h au CCAS. Les dons matériels acceptés incluent des produits alimentaires non périssables, des articles d’hygiène (savons, couches, serviettes hygiéniques, etc.), et tout autre matériel pouvant venir en aide aux familles en détresse. Une urgence qui nous concerne tous : "Mayotte fait face à une épreuve difficile. En tant que territoire ultramarin, nous comprenons la gravité de la situation et l’importance d’un soutien immédiat. La solidarité entre nos îles est une valeur essentielle que nous devons préserver", souligne le Président du CCAS.

14:09 Mayotte : une femme enceinte évacuée À Mayotte, la chaîne des secours s’organise et les forces s'unissent après le cyclone Chido qui a touché la population mahoraise. Une habitante sur le point d'accoucher a été pris en charge par l'équipe médicale, avant d'être évacuée en hélicoptère.

14:03 Mayotte : images de désolations extrêmes après le passage de Chido Des matelas jonchés au sol, des personnes à la recherche de leurs effets personnels, des jouets au sol... Tel est le triste spectacle auquel on assiste en ce lundi 16 décembre 2024. Deux jours seulement après le passage de Chido, tous réparent leurs maisons. (Vidéo : Kwezi Tv)

13:54 "Les prochaines heures sont très importantes", explique le Colonel Jouassard Face aux dégâts humains et matériels causés par le Chido, les opérations de secours se poursuivent. Le Colonel Jouassard, porte-parole de la Sécurité civile et chef-adjoint du centre opérationnel de gestion interministérielle de crise, insiste sur l'importance d'une action rapide pour retrouver des victimes du cyclone Chido. ????Face aux dégâts humains et matériels causés par le #CycloneChido, les opérations de secours se poursuivent.

????️Explications avec le Colonel Jouassard, porte-parole de la Sécurité civile et chef-adjoint du centre opérationnel de gestion interministérielle de crise sur @telematin. https://t.co/sWEG6jUXhS — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) December 16, 2024

13:48 Les habitants de Kaweni ont tout perdu Entre case à terre, toits arrachés, c'est un spectacle de désolation à Kaweni, le plus grand bidonville de France. "Les maisons sont détruites", indiquent un habitant. Des résidents qui s'attèlent déjà à reconstruire leurs maisons. "On essaye de faire de notre mieux et on espère que l'État va répondre à tout cela, mais à ce que l'on a compris, on va devoir se débrouiller", lance-t-il. Regardez. (Vidéo : Kwezi Tv)

13:35 Des immigrés n’avaient pas rejoint les abris prévus par la préfecture "en pensant que ce serait un piège" À Mayotte, la population clandestine dépasse les 100.000 personnes selon le ministère de l’Intérieur - sur quelque 320.000 habitants officiellement dénombrés. Nombre d’immigrés sans papiers des bidonvilles n’avaient pas rejoint les abris prévus par la préfecture, "en pensant que ce serait un piège qu’on leur tendait (...) pour les ramasser et les conduire hors des frontières", a rapporté à l’AFP l’ex-infirmier Ousseni Balahachi.

12:53 "Il va falloir des jours et des jours pour recenser les victimes", déclare Bruno Retailleau Le ministre démissionnaire de l'Intérieur Bruno Retailleau a interrogé les secours sur le décompte des victimes. "Il va falloir des jours et des jours", lance-t-il aux responsables présents, qui confirment. Le ministre de l'Intérieur qui a également interrogé les secours sur les besoins en eau potable de l'île. Il faut qu'on "injecte énormément d'eau", a déclaré un responsable. Mayotte: pour établir un bilan humain, "il va falloir des jours", affirme Bruno Retailleau, ministre démissionnaire de l'Intérieur pic.twitter.com/z9tzSSsDnx — BFMTV (@BFMTV) December 16, 2024

12:50 Une cagnotte pour aider les victimes mahoraises Alors que Mayotte dresse encore le bilan du passage du cyclone Chido, "les prévisions sont catastrophiques et la seule certitude est qu’il faudra du temps et le soutien de toute la Nation pour reconstruire Mayotte et soutenir sa population", écrit dans un communiqué l'association des communes et collectivités d'outre-mer. C’est pourquoi, l’ACCD’OM a lancé une cagnotte en soutien au mahorais. L’intégralité des fonds seront reversées aux familles mahoraises par le biais des CCAS des collectivités. "Il est indéniable que le gouvernement déclarera l’état de catastrophe naturelle sous peu. Mais dans l’urgence de la catastrophe, il sera compliqué pour les collectivités de mobiliser leurs services sur les dossiers d’indemnisations. C’est pourquoi nous souhaitons apporter un soutien juridique et administratif aux

communes de Mayotte dans la gestion de ces dossiers." C’est pourquoi, l’ACCD’OM a lancé une cagnotte en soutien au mahorais. L’intégralité des fonds seront reversées aux familles mahoraises par le biais des CCAS des collectivités.

12:42 Il est "urgent de déployer tous les moyens nécessaires pour secourir les victimes", indique l'Union des femmes réunionnaises "Le passage du cyclone Chido sur Mayotte laisse une île dévastée. Les dégâts sont considérables et les victimes nombreuses. L’Union des Femmes Réunionnaises tient à exprimer sa solidarité et à apporter tout son soutien à la population mahoraise lourdement meurtrie par cette catastrophe. Nous adressons nos sincères condoléances aux familles endeuillées. Nos pensées se tournent aussi vers les blessés et les sinistrés", indique Évelyne Corbière dans un communiqué. "Nous soulignons l’urgence de déployer tous les moyens nécessaires pour secourir les victimes et répondre aux besoins nombreux et urgents de la population. Nous tenons à saluer les équipes de secours et de sécurité qui sont à l’œuvre pour venir en aide aux personnes et éviter une crise humanitaire", ajoute-t-elle. "L’émotion provoquée par cette catastrophe nous rappelle encore combien les défis liés aux changements climatiques sont cruciaux pour nos territoires ultramarins. La reconstruction de Mayotte devra tenir compte des réalités géographiques et climatiques, mais surtout répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux", lance-t-elle

12:32 Mayotte : des habitants essayent de se ravitailler après le passage du cyclone Chido À Mayotte, les habitants encore sous le choc se ruent sur les quelques commerces encore ouverts. (Vidéo : Kwezi Tv) À Mayotte, l'eau se fait rare suite au cyclone Chido. Des travaux de réparation doivent être effectués par la société mahoraise des eaux (SMAE) pour que le réseau d'eau puisse être rétabli. D’ores et déjà, l’eau est rétablie dans différents points en Grande-Terre et Petite-Terre. Vérifiez la qualité de l'eau avant de la consommer. L'eau du robinet peut rester impropre à la consommation plusieurs jours après l'arrêt des pluies. En conséquence, il est impératif de suivre les recommandations de l'agence régionale de santé (ARS) et de faire bouillir l'eau pendant 3 minutes avant de la boire.

12:20 À Mayotte, l'hôpital est "très endommagé" et les centres médicaux "inopérants" "J'espère que l'on pourra sauver des vies, que nous en sauverons en maximum. Cela dépendra de l'avancée du déblaiement, des secours. La sécurité civile sera aussi présente, un hôpital de campagne sera déployé", a déclaré la ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq. La situation du système de soins à Mayotte est "très dégradée avec un hôpital très endommagé et des centres médicaux également qui sont inopérants", a-t-elle ajouté. "L'hôpital a subi des dégâts des eaux importants ainsi que des dégradations, notamment dans la partie chirurgie, réanimation, urgence, maternité donc des parties essentielles du fonctionnement de l'hôpital (...) malgré cela il continue de tourner de façon dégradée", a complété la ministre. Mayotte: "Un hôpital de campagne va être monté", affirme Geneviève Darrieussecq, ministre démissionnaire de la Santé pic.twitter.com/rIF5Dsfvhf — BFMTV (@BFMTV) December 16, 2024

12:12 La crainte de l'émergence de maladies à Mayotte À Mayotte, "nous devons être en veille sanitaire très aiguë", déclare la ministre démissionnaire de la Santé Geneviève Darrieussecq ce lundi matin : "dépister tous les cas possibles de maladies infectieuses qui surviendraient", des "cas atypiques liés à la consommation de l'eau ou d'alimentation avariée (…) nous serons très vigilants dans ce domaine-là pour venir en soutien et enrayer toute épidémie qui pourrait se développer", comme le choléra. ????️"Nous devons être en veille sanitaire aiguë. Nous serons vigilants à enrayer toutes les épidémies qui pourraient se développer."



???? @gdarrieussecq alerte sur les risques de maladies qui pourraient survenir à Mayotte. #Les4V pic.twitter.com/6HRRS15vHK — Telematin (@telematin) December 16, 2024

12:10 La Casud partage son émotion à la ville de Mayotte "Je tiens à exprimer ma très vive émotion à la population de Mayotte qui vit un terrible drame après le passage du cyclone destructeur et meurtrier Chido", a déclaré le président de la Casud, Jacquet Hoarau. Le président réunira un Conseil communautaire exceptionnel en urgence ce mercredi 18 décembre à 17h30 pour délibérer "sur le soutien que la Casud apportera à nos concitoyens de Mayotte".

11:13 Réunionnais et Mahorais dans l'attente de nouvelles de leurs proches Face à l'absence de nouvelles, différents groupes ont été mis en place. Sur les réseaux sociaux, un groupe s'est créé "pour prendre des informations sur chaque village". https://t.co/jnQLam3tPh pic.twitter.com/Yg4hu7ZsEf — ???????????????????????????????????????????????????????? (@Diademaa__) December 15, 2024 Mayotte la 1ère a également mis en place le groupe facebook "Tous Concernés" pour faciliter ces échanges. Contacté par Imaz Press, le délégué de Mayotte à La Réunion, Mohamed Elanrif Bamcolo est dans la même situation. "Nous avons organisé ce dimanche une réunion et tout le public était là, sans nouvelles de leurs proches. Vraiment cela crée une atmosphère pesante, inquiétante", confie-t-il. Les "seules informations que nous avons sont celles sur les réseaux, sur les médias, les chaînes d'informations". "On se contente de cela pour le moment. Tant qu'on nous ne dit pas que untel ou untel est victime ça va." Pour répondre aux différentes interrogations de la population, la cellule d'information du public (CIP) reste activée pour répondre aux interrogations de la population, en dehors de toutes urgences. Contactez le 09 70 80 90 40. Lire ici.

11:10 150.000 euros débloqués par le Crédit agricole de La Réunion - Mayotte "C’est avec une profonde tristesse que nous prenons progressivement connaissance des conséquences du passage du cyclone Chido, avec un bilan provisoire qui malheureusement compte déjà plusieurs vies humaines emportées. Les dégâts matériels sont considérables et les défis pour les semaines et mois à venir immenses", indique le Crédit agricole dans un communiqué. "Dans ces moments difficiles, l’unité et la solidarité sont plus que jamais nécessaires. Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale a pris la décision d’affecter une première enveloppe d’urgence de 150 000 euros. Dans les prochains jours, les principes d’utilisation du fonds et d’autres mesures spécifiques en fonction des besoins identifiés, seront communiquées", ajoute l'établissement bancaire. "Nous rappelons à nos assurés PACIFICA qu’ils peuvent déclarer leur sinistre via l’application "mes assurance" ou en contactant le 0 800 810 812."

10:29 15 techniciens d'EDF Réunion en renfort pour intervenir après le cyclone Ce dimanche 15 décembre 2024, 15 techniciens d’EDF Réunion sont partis avec du matériel pour Mayotte pour intervenir rapidement après le passage du cyclone Chido. Ils interviennent en renfort des équipes locales. "Leur mission est de mettre en sécurité le réseau électrique et de réaliser les opérations urgentes de réalimentation auprès des équipes d’EDM", indique EDF dans un communiqué. L'entreprise d'électricité "sera un appui logistique local afin de faciliter l’arrivée des équipes du groupe EDF pour intervenir dans ce contexte extrêmement difficile. Des cohortes d’EDF SEI et d’ENEDIS sont d’ores et déjà pré-mobilisées. Le déploiement de la FARN (Force d’Action Rapide Nucléaire) spécialisée dans la gestion de crise est également enclenché".

09:59 La tour de contrôle de l'aéroport de Mayotte en partie détruite Plus de vitres, de plafond... la tour de l'aéroport Marcel Henry de Mayotte n'a pas survécu au passage du cyclone Chido. Raison pour laquelle les vols commerciaux sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Regardez.

09:43 L’État Français doit agir pour protéger les Mahorais", lance Céline Sitouze "Des centaines de morts, voire des milliers ? Comment une île française peut elle subir une telle dévastation ? Oui ce cyclone était puissant mais comment sur un territoire français autant d’habitations pouvaient se résumer à quelques tôles entassées ?", se questionne la vice-président du Conseil régional, Céline Sitouze. "Nous sommes solidaires de la population Mahoraise mais l’Etat Français doit agir pour protéger les Mahorais et leur offrir des conditions de vie dignes!"

09:37 Bruno Retailleau, François Noël Buffet et Thani Mohamed Soilihi, en partance pour Mayotte Ce lundi 16 décembre 2024, peu avant 9h30, le ministre de l'Intérieur, et le ministre des Outre-mer François-Noël Buffet ont quitté La Réunion à bord du Dash pour se rendre à Mayotte. Ils sont accompagnés de Thani Mohamed Soilihi, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux. Une cellule de crise interministérielle se réunira deux fois par jour pour suivre l'évolution de la situation.

09:29 L'association des maires de La Réunion apporte "soutien et solidarité à la population mahoraise suite au passage du cyclone Chido" "En tant que Président de l'Association des maires du Département de La Réunion (AMDR), je tiens à faire part de mon soutien total et de mon entière solidarité à la population mahoraise suite au passage du cyclone Chido et ses dramatiques conséquences pour l’archipel", écrit Serge Hoareau, président de l'AMDR. "La puissance du phénomène subi par nos compatriotes mahorais a provoqué un vif effroi auprès de l'ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais. Nous savons ce qu'implique d'être frappé par un cyclone et compatissons à leurs souffrances. Je sais également que la communauté mahoraise installée à La Réunion est très touchée par ce drame. Nous serons à ses côtés pour lui permettre de surmonter cette terrible épreuve." "Malheureusement, le bilan humain s'annonce lourd et les dégâts matériels immenses. C'est pourquoi mes collègues maires de La Réunion et moi-même sommes prêts à apporter toute l'aide en notre pouvoir pour permettre aux Mahorais de panser leurs plaies et reconstruire l'archipel", ajoute-t-il. Lire l'article ici.

09:03 Une course contre la montre pour secourir les habitants de Mayotte dévasté Une course contre la montre est engagée à Mayotte pour venir en aide aux sinistrés de cet archipel français de l'océan Indien dévasté par un cyclone meurtrier, où l'eau et la nourriture manquent, et tenter de retrouver des survivants dans les décombres des bidonvilles. Les ministres démissionnaires de l'Intérieur et des Outre-mer, Bruno Retailleau et François-Noël Buffet, sont attendus lundi en fin de matinée dans le département le plus pauvre de France, où les autorités redoutent "plusieurs centaines" de morts. Cases anéanties, toits en tôle envolés, poteaux électriques à terre, arbres arrachés... Les habitants, qui sont restés confinés pendant le passage du cyclone, ont découvert, sidérés, des scènes de chaos. A travers le territoire, de nombreuses routes sont impraticables et beaucoup de communications coupées. Les secouristes s'attendent à trouver de nombreuses victimes dans les décombres des bidonvilles très peuplés, notamment dans les hauteurs de Mamoudzou, a dit le maire de la ville Ambdilwahedou Soumaila. Lire l'article ici.

08:39 Mayotte : les élus réclament la mise en place de l'état d'urgence Le cyclone Chido, qui a déferlé sur Mayotte samedi, a causé d’immenses dégâts et entièrement détruit les nombreux bidonvilles que compte l’archipel, département français le pauvre. Le cyclone a fait "certainement plusieurs centaines" de victimes, "voire quelques milliers", redoute le préfet. Face à un département dévasté, la sénatrice Salama Ramia demande à ce que l'état d'urgence soit décrété. "Les habitants n'ont plus leur maison et se dirigent vers des centres d'hébergement et malheureusement il n'y a pas d'eau, pas d'électricité et pas à manger dont la famine commence à monter." "Il est urgent que les aides arrivent", lance-t-elle. Lire l'article ici.

08:33 Air Austral annule tous ses vols de lundi de et vers Mayotte L'aéroport de Mayotte est ferméa ux vols commerciaux jusqu’à nouvel ordre. Air Austral annonce donc l'annulatio de tous ses vols vers Mayotte ce lundi 16 décembre. "Des ajustements de programme sont également à prévoir sur la journée du mardi" préviens la compagnie Journée du 16 décembre 2024 Paris – Mayotte :

- Le vol UU9973 Mayotte-Paris du mardi 17 décembre 2024 est annulé. Il est demandé aux passagers impactés par ces annulations à ne pas se présenter à l'aéroport, "une solution de report leur sera communiquée dès confirmation de réouverture de l’aéroport aux vols civils par les autorités et reprise du programme des vols de la compagnie" indique Air Austral. Lire l'article ici

07:13 Chido a transformé Mayotte en champ de ruines Le paysage de l'archipel est méconnaissable. Plusieurs quartiers et villages sont en ruine. Un réveil terrible sur l'île où les bâtiments - même les plus solides - ont été impactés par le cyclone Chido. Regardez. (Vidéo : Kwezi Tv)

06:49 "Mayotte dévastée" titre France Mayotte C'est dans un Mayotte à peine reconnaissable que les Mahorais et Mahoraises se réveillent ce lundi matin, 16 décembre 2024. Dévastés par le passage de Chido, les locaux ont été fortement impactés, comme le rappelait, interrogé par Imaz Press ce dimanche, Patrick Milan, rédacteur en chef. "Il n'y a plus une seule kaz précaire debout, tout a été soufflé par la force des vents" relate le directeur de Kwézi télé. "Même les bâtiments en dur n'ont pas été épargnés. Les locaux de la télé ont été dévastés, il n'y a plus rien" dit-il. "C'est tout Mayotte qui a été rasée" lançait-il. "Il est impossible de faire un bilan sur les victimes humaines de ce drame" souffle Patrick Milan. "Les routes sont défoncées, encombrées, impraticables, les véhicules de secours, des forces de l'ordre, des autorités ne peuvent pas passer. On ne sait pas du tout ce que l'on va trouver sous les décombres" souligne-t-il.

06:42 La maire de Saint-Denis appelle "l’ensemble des CCAS de la Réunion à se réunir pour trouver des solutions d’aide à la population" Dans un communiqué, la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts le dit : "l’île de Mayotte durement touchée par le cyclone Chido est actuellement sous le choc. Les secours sont désormais à la recherche de survivants, et malheureusement comptent également les victimes de cette tragédie. Je présente mes plus sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu un proche, un collègue, un voisin. J’apporte également mon soutien à tous ceux qui sont encore à la recherche d’un être cher". En tant que vice-présidente de l’Uncass, elle appelle "l’ensemble des CCAS de la Réunion à se réunir dès demain pour trouver des solutions d’aide à la population et aux institutions qui les soutiennent. J’appelle également les CCAS de l’hexagone à participer à cette mobilisation. Collectivement, nous pourrons apporter un soutien précieux aux Mahoraises et Mahorais dans cette terrible épreuve". Au sur-lendemain du passage du cyclone intense Chido à Mayotte, les réactions et les messages de soutien se multiplient à La Réunion. Elles sont à lire ici.

06:35 Un pont aérien et maritime entre Mayotte et La Réunion Les premiers avions transportant du matériel et des personnels de secours et médicaux ont atterri à Mayotte dimanche. Le pont aérien entre Mayotte et La Réunion est en place, avec, chaque jour, un vol d’A400M, deux vols Casa et Dash.



Nos armées participent également au contrôle aérien.



Pour l’hébergement des secours, trois structures permettant l’accueil de 150 personnes sont sur place, une… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 15, 2024 Sont mis en place : - des moyens nationaux de la sécurité civile et des renforts des services d’incendie et de secours de l’Hexagone : 162 militaires de la sécurité civile et sapeurs-pompiers de l’Hexagone s’ajouteront en début de semaine aux 110 déjà pré-positionnés sur l’île depuis vendredi (dont 40 du SDIS974). Ces renforts comprennent notamment des moyens spécialisés dans le génie et le sauvetage déblaiement. D’autres moyens suivront dans le courant de la semaine, qui pourront s’élever jusqu’à un total de 700 personnels de la sécurité civile. - des moyens des forces armées : plusieurs vecteurs aériens et maritimes, tant nationaux que zonaux (forces armées de la zone Sud de l’océan Indien (FAZSOI)) sont en cours de mobilisation pour assurer les rotations de matériels et de personnels engagés dans la gestion de la crise et l’appui aux populations. - Le navire Marion Dufresne sera également mis à disposition des autorités pour la gestion de la crise à Mayotte dans les prochains jours. Il emporte notamment à bord un hélicoptère utile aux missions de reconnaissance et de secours. ◦ 1 DASH (aéronef de la Sécurité civile) embarquant deux sous-préfets, 17 personnels médicaux, 3 tonnes de matériels du service médical, des colis de l’établissement français du Sang ◦ Deux avions militaires de type CASA embarquant 16 agents EDF, 4 personnes du service médical, 2 Tonnes de Matériels EDF, des bâches de couverture, et du matériel médical Rotations maritimes : ◦ 1 navire de la Marine nationale de type Champlain prendra la mer en direction de Mayotte, avec à son bord du matériel militaire, des vivres, et du matériel EDF.

06:15 Des "centaines de morts" redoutés, les pouvoirs de gestion de crise étendus pour le préfet de Mayotte Sur le plateau de La 1ère, le préfet a déclaré : "Je pense qu'il y aura certainement plusieurs centaines (de morts), peut-être approcherons-nous le millier, voire quelques milliers". Il n'y a toujours pas de décompte officiel des victimes. "Il sera très difficile d'avoir un bilan final", a-t-il déclaré, entre autre en raison "de la tradition musulmane qui veut qu'on enterre ses proches dans les 24 heures". ???? Cyclone Chido : "On ne pourra pas décompter toutes les victimes", dit le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, sur Mayotte la 1ère. "Je pense qu'il y aura certainement plusieurs centaines [de morts], peut-être approcherons-nous le millier, voire quelques milliers." pic.twitter.com/D5iOI43eOQ — La1ère.fr (@la1ere) December 15, 2024 "Au regard de la crise exceptionnelle touchant l’ensemble du territoire de Mayotte, et en accord avec le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, le préfet de la zone de défense et de sécurité du Sud de l’océan Indien Patrice Latron active ce jour l'article 742-2-1 du code de la sécurité intérieure qui attribue des pouvoirs étendus au préfet de Mayotte en matière de gestion de crise", annonce la préfecture de La Réunion. "Compte tenu de la situation très critique à Mayotte et d'un retour à la normale qui n'est pas attendu avant plusieurs mois, cette disposition doit permettre de faire face aux risques en termes d’ordre public, sanitaires, ou en matière d'accès aux biens de première nécessité", détaille-t-elle.