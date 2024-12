Cyclone Chido : Bayrou et cinq ministres en escale à La Réunion avant de se rendre à Mayotte

Avant de se rendre à Mayotte, ravagée par le cyclone Chido, le Premier ministre François Bayrou et les cinq ministres qui l'accompagnent devraient faire une halte à La Réunion ce dimanche 29 décembre 2024. Selon nos informations les membres du gouvernement passeront la nuit dans notre île avant de s'envoler en direction de Mayotte lundi matin. Le Premier ministre repassera par La Réunion lundi soir avant de repartir pour l'Hexagone (Photo AFP)

Rien n'a encore filtré sur le programme du chef du gouvernement dans notre île, mais, toujours selon nos informations, il pourrait y avoir une rencontre avec des élus locaux.

François Bayrou sera accompagné des ministres d’État Élisabeth Borne (Éducation) et Manuel Valls (Outre-mer), des ministres Valérie Létard (Logement) et Yannick Neuder (Santé) et du ministre délégué et ancien sénateur de Mayotte Thani Mohamed Soilihi (Francophonie et Partenariats internationaux).

Leur visite à Mayotte intervient une dizaine de jours après le déplacement houleux d'Emmanuel Macron, et alors que François Bayrou avait été vivement critiqué pour son absence sur place.

Le bilan humain du cyclone Chido s’élève à 39 morts et plus de 4.000 blessés, selon un nouveau décompte publié mardi par le préfet de Mayotte.

Le cyclone le plus dévastateur qu’ait connu Mayotte depuis 90 ans a causé le 14 décembre des dommages colossaux dans le département le plus pauvre de France, où les secours sont depuis à pied d’oeuvre pour rétablir les services essentiels comme l’eau, l’électricité et les réseaux de communications.

