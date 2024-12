Les acteurs du monde économique de Mayotte adressent une lettre au Premier ministre

Monsieur le Premier Ministre, aujourd'hui, nous acteurs du monde économique constatons avec soulagement votre déplacement à Mayotte. Et nous fondons beaucoup d'espoirs dans votre volonté de relever notre département dévasté. Passées les étapes d'état des lieux des urgences humanitaires, nous demandons l'organisation d'un temps d'échange réservé au monde économique, représenté par notre groupement.

Nous sommes convaincus que les entrepreneurs de Mayotte demeurent le principal levier pour redresser le département de ce chaos. Notre implication sur tous les fronts des crises successives depuis 2011 aura prouvé notre force de propositions constructives et réalistes.

La croissance doit être relancée de toute urgence, notamment par la reprise de l'activité, de l'emploi et de toute action qui pourra contribuer à l'inclusion sociale, la paix civile et au développement de notre territoire. Celui-ci réclame sans délai une reprise d'activité sur des bases saines, efficaces et pérennes

Vous le verrez de vos yeux. L'heure est grave. Et il nous faut éviter l'effondrement social et économique dont les prémices se manifestent. La dégradation de nos équipements entraine déjà des menaces sur l'emploi. Les chiffres d'affaires sombrent, les problèmes de trésorerie contribueront vite à l'incapacité de paiement des obligations courantes. Le cercle infernal qui mène inéluctablement à la fermeture des entreprises s'amorce vite.

Nous vous soumettons en annexe, la Iiste précise des mesures qui requièrent votre soutien urgent en pointant ici, les grands principes que nous jugeons fondamentaux :

1- L'état de catastrophe naturelle doit être diligenté puisqu'il déclenche les dispositifs assurantiels qui sont essentiels

2- La mise en place immédiate d'une zone franche globale

3- Des subventions pour soutenir la trésorerie des entreprises

Nous les acteurs économiques de Mayotte, devons prendre part aux débats et aux décisions qui concernent sa reconstruction. Notre résilience déjà fortement éprouvée n'attend que la force de l'Etat à ses côtés pour tout redémarrer. Nous sommes déjà prêts à retrousser nos manches pour sauver notre 101^”e département français.

Et le plan de relance se doit de répondre à la hauteur de la catastrophe. Il est de la responsabilité de la France d'apporter une réponse puissante à cette tragédie sans précédent.

Nous vous prions d'agréer l'expression de notre très haute considération.

Liste des mesures pour soutenir l'économie de Mayotte à court, moyen et long terme

1- La déclaration de catastrophe naturelle pour déclencher les dispositifs d'assurance

2- La mise en place immédiate d'une zone franche globale

Exemption des entreprises de tout impôt, taxes et cotisations sociales patronales pendant 5 ans à minima, assortie de la prorogation du Crédit Impôt Compétitivité dont le taux devra être porté de 9% à 20 % et de mesures viables sur les taux d'octroi de mer.

3- Création d'une cellule de soutien aux entreprises sinistrées pour coordonner leur accompagnement et évaluer les dommages subis.

4- Nouveau PGE avec intégration de l'ancien sur 5 ans minimum et possibilité d'aller à 10 ans ; prise en charge par l'Etat à travers un fonds de solidarité de 50% du montant accordé à l'entreprise.

5- Dégrèvement de charges sociales total pendant 6 mois

6- Dégrèvement d'impôts total (CFE, TVTS, I.S) pour 2025

7- Déblocage d'un fond de solidarité type COVID à minima de 10 K'€ pouvant aller jusqu'à 100k6

8- Paiement en urgence des factures de l'Etat et des collectivités

9- Paiement en urgence du CICE ou préfinancement immédiat par la BPI

10- Relance de la consommation à travers l'augmentation du pouvoir d'achat par un abattement exceptionnelle de 60% de l'impôt sur les revenus dès cette année et mise en place d'une prime annuelle pour l'emploi d'un montant maximum de 30 000 € dépourvue de toute charge sociale et fiscale.

11- Soutien aux entreprises locales en imposant acheteurs publics de réserver 50% du montant prévisionnel du budget de la reconstruction aux entreprises immatriculées à Mayotte avant le 15 décembre 2024. Réactiver en conséquence le conseil de la commande publique en réunissant ses membres une fois par mois.

12- Faciliter le logement pour favoriser l'emploi en déployant des mesures de soutien exceptionnelles pour la reconstruction des logements des salariés par Action Logement.

13- Faciliter le recrutement des étrangers des pays limitrophes afin de palier rapidement au manque de main d'œuvre qualifiée.

14- Développer les emplois francs sur tout le territoire et alléger les procédures.