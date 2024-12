Matante Rosina entend encore quelques gouttes sur son toit ce dimanche 29 décembre 2024. Elle s'en réjouit. Son gazon et ses plantes en profitent. Dans l'ouest, le ciel est dégagé. Quelques légers nuages parcourent le ciel le matin. Dans l'après-midi, le ciel se couvre et il est fort possible que quelques averses se produisent dans l'ouest et le sud de l'île. (photo www.imazpress.com)