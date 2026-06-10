Météo : le vent se calme

Pour ce jeudi 11 juin 2026, le vent décide de souffler moins fort mais il reste présent. La matinée se passe plutôt bien avant que les nuages s'invitent sur les hauteurs l'après-midi. Les averses ne touchent pas tous les secteurs, c'est surtout le sud-est qui risque de recevoir la plus grande part de pluie du jour. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)