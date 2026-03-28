L'est de La Réunion en vigilance fortes pluies et orages à la mi-journée

Météo France a émis ce samedi 28 mars 2026, un bulletin de vigilance jaune fortes pluies pour l'est de La Réunion. La vigilance sera en place à partir de 12 heures et jusqu'à 22 heures. "Des averses parfois fortes se déclenchent l'après-midi sur le relief, plus particulièrement dans les hauts d'une bonne moitié nord de l'île", indiquent les prévisions (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"La frange côtière allant de la baie de Saint-Paul à Saint-Benoît en passant par le chef-lieu n'est pas l'abri de quelques précipitations", précise Météo France.

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