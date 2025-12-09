Météo : du soleil et un peu de pluie dans certaines régions de l'île

Pour ce mercredi 10 décembre 2025, Matante Rosina regarde dans son pilon et trouve une nouvelle méthode pour faire ses prévisions météo. Elle jette du gros sel et l'écrase avec son kalou et elle découvre la forme d'un soleil. Pour l'après-midi, en soufflant un peu sur le gros sel pilé, le soleil disparait et elle remarque des nuages qui ont tout l'air d'être chargés de pluie. Les quelques grains de sel qui restent accrochés au fond annonce une mer calme. Quel temps chez vous ? (photo www.imazpress.com)