Météo : Matante Rosina sent le vent se lever ce samedi

Matante Rosina soulève la case n°13 de son calendrier de l’avent, ce samedi 13 décembre 2025, et y découvre un petit sachet de thé blanc de Grand Coude. Elle le fait infuser aussitôt… et la vapeur qui s’échappe lui chatouille le nez d’un drôle de pressentiment : "L'alizé lé bien réveillé aujourd’hui". En regardant les feuilles tourbillonner dans sa tasse, elle voit clairement un vent de sud-est qui se renforce. D’après elle, il pourrait souffler jusqu’à 65 km/h sur les côtes nord et sud-ouest, et même secouer un peu les hauts. En sirotant son thé, elle se dit que les plages auront droit à quelques éclaircies, voire même un peu de soleil. Mais ailleurs, les nuages font leur loi : averses dans l’est dès le matin, puis dans les hauts de l’ouest l’après-midi. (Photo rb/www.imazpress.com)