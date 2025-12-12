La rétro de la semaine : le volcan sous pression, Brigitte insulte des militantes, "tsunami blanc" ou pas, poissons du lagon en danger et business de stupéfiants

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 8 au vendredi 12 décembre 2025 : • Lundi 8 décembre - Piton de la Fournaise : l'éruption se fait attendre, le réservoir magmatique continue de monter en pression • Mardi 9 décembre - Brigitte Macron qualifie de "sale connes" des militantes féministes qui ont interrompu un spectacle d'Ary Abittan • Mercredi 10 décembre - Narcotrafic : entre "tsunami blanc" sur La Réunion ou pas, l'État a du mal à se décider • Jeudi 11 décembre - Eau du lagon trop chaude, poissons et coraux de La Réunion en danger • Vendredi 12 décembre - Drogue par colis, machine à cash, armes et paris sportifs : la cour d’appel décortique un business bien rodé à Saint-Louis (Photo : rb/www.imazpress.com)

Depuis l'arrêt de l'intrusion de magma le 5 décembre 2025, la sismicité se poursuit au Piton de la Fournaise. L'Observatoire volcanologique (OVPF) enregistre 5 à 10 séismes par heure, "ainsi que l’inflation lente de la zone sommitale". Ceci suggère la "poursuite de la mise en pression du réservoir magmatique superficiel", précise l'Observatoire. Éruption ou pas dans les prochaines heures, jours ou semaines... aucune hypothèse n’est écartée. Le Volcan peut très bien nous offrir une éruption avant Noël, comme se rendormir.

Brigitte Macron a qualifié de "sales connes" des militantes féministes qui ont interrompu samedi un spectacle de l'humoriste Ary Abittan, selon une vidéo publiée lundi, l'entourage de l'épouse du chef de l'État évoquant "une critique de la méthode radicale employée" par ce collectif.

En avril 2025, alors qu'Imaz Press était en tournage aux côtés des douanes de l'aéroport Roland-Garros, les agents parlaient d'un "tsunami blanc". L'expression évoque une circulation importante des drogues dans l'île et une hausse du narcotrafic à La Réunion. Six mois après, l'État rétropédale. Se serait-il trop avancé ? Est-il dans le déni de la réalité et des chiffres ? La préfecture et les Douanes assurent maintenant qu'il n'y a pas de "vague blanche" et encore moins de "tsunami". En 2025 pourtant, 52 mules ont été interpellées. Les affaires judiciaires de trafic de drogues s'accumulent à la barre du tribunal et de vastes opérations ont lieu sur tout le territoire pour lutter contre les trafics de drogues.

Le drapeau rouge des maîtres-nageurs-sauveteurs des plages de l'ouest est hissé depuis ce mercredi 10 novembre 2025, après la découverte de cadavres de poissons du lagon. Les fortes chaleurs, conjuguées au fait que la marée était basse pourraient être la cause de cette mortalité. Toutefois, la piste d'une éventuelle pollution n'est pas écartée. Des analyses réalisées par l'Agence régionale de santé sont en cours.

Ce jeudi 12 décembre 2025, la cour d’appel de Saint-Denis a longuement examiné un vaste dossier de stupéfiants initié en 2024 dans un quartier de Saint-Louis. Cinq prévenus, condamnés en première instance par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre en juin dernier, comparaissent pour un trafic particulièrement structuré impliquant multiples colis, identités empruntées, caches sophistiquées, écoutes téléphoniques, flux financiers et armes.