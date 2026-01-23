Météo : vent plus calme et quelques gouttes passagères

Ce samedi 24 janvier 2026, Matante Rosina a jeté un oeil dans sa tasse de thé encore fumante. Elle y voit un vent qui se calme, même s'il souffle encore sur les côtes. Quelques petites gouttes de pluie apparaissent, surtout entre Saint-Denis et le sud, puis plus tard sur les pentes de l'ouest. Ailleurs, malgré un ciel souvent nuageux, le temps reste globalement sec et les plages gardent de belles éclaircies. (Photo rb/www.imazpress.com)