Météo : un début de week-end ensoleillé

Ce samedi 31 janvier 2026, Matante Rosina le dit sans détour : c’est le plus beau jour du week-end, alors autant en profiter. La matinée s’annonce agréable, avec de larges périodes ensoleillées sur l’île. Un vrai temps de balade, de marché ou de pique-nique improvisé. L’après-midi, le gris s’installe doucement dans l’intérieur. Avec un vent d’Ouest en altitude, ce sont surtout les hauteurs de l’Est et du Sud-Est qui reçoivent quelques averses. Le vent reste faible en général, et la mer est peu agitée, parfois un peu plus remuante du côté du Sud Sauvage. (Photo rb/www.imazpress.com)