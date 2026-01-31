Météo : un ciel plus maussade et un vent qui se fait sentir

Matante Rosina fronce les sourcils quand elle voit les prédictions météo dans sa boule de cristal. Ce dimanche 1er février 2026, dès le matin, le ciel est bien couvert sur une grande partie de l’île. L’ambiance est plus lourde, moins lumineuse que la veille. Dans l’après-midi, quelques averses viennent arroser les hauteurs. Les températures restent de saison, mais le vent de sud commence à se lever progressivement, surtout dans les hauts, avec des rafales pouvant atteindre 40 à 60 km/h. (Photo www.imazpress.com)