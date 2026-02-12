Météo : du soleil le matin, des averses l’après-midi

Matante Rosina a soufflé doucement sur sa tasse, et les feuilles lui murmurent que ce vendredi 13 février 2026 ne portera pas malheur côté météo. Au lever du jour, le soleil s’installe généreusement sur l’île, avec seulement quelques nuages du côté du littoral Est, capables de lâcher deux ou trois brèves averses. Mais comme souvent sous nos latitudes, l’après-midi fait travailler les nuages dans les Hauts, avec des averses parfois un peu marquées. Elles glissent ensuite vers le littoral, de la Pointe des Aigrettes jusqu’à Saint-Joseph en passant par la Pointe au Sel. Pendant ce temps-là, de Saint-Denis à Sainte-Rose, les éclaircies résistent. Le vent s’oriente un peu plus Est-Nord-Est, avec des rafales entre 45 et 55 km/h de Sainte-Marie au Port et sur le Sud Sauvage. Les températures, elles, ne bougent presque pas. En mer, la houle de Sud-Sud-Ouest continue de s’assagir autour d’1,50 mètre, pour une mer peu agitée à agitée. (Photo rb/www.imazpress.com)