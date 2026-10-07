Météo : au cours des prochains mois, La Réunion doit s'attendre à avoir très chaud malgré la pluie

Les prochains mois (octobre-novembre-décembre) risquent particulièrement chaud sur La Réunion et et arrosés annonce dans ses prévisions saisonnières Météo France Réunion. Cette période correspond statistiquement à la fin de la saison sèche (intersaison d'octobre-novembre) et à l'entrée dans la saison des pluies et dans l'été austral en décembre (Photo www.imazpress.com)).

Au cours du prochain trimestre "le régime pluviométrique prévu est globalement normal à excédentaire sur tous les secteurs de l’île", précise Météo France.

Cependant il faut noter que ces excédents interviennent dans un contexte de début de saison des pluies avec des cumuls moyens encore faibles sur une grande partie ouest de l’île.

- Des températures au-dessus des normales de saison prévues -

Alors que début octobre, les températures accusent une légère baisse, cela ne devrait pas durer. Dans ses prévisions saisonnières, Météo France indique que les températures moyennes sont prévues bien au-dessus des normales de saison.

La raison, le très fort El Niño dans le Pacifique, "qui se combine sur notre bassin avec une phase positive du Dipôle de l'océan Indien (IOD) et une phase négative du Dipôle Subtropical de l'océan Indien (SIOD)".

Cette configuration particulière favorise un anticyclone des Mascareignes plus faible que d'habitude donc des alizés généralement plus discrets et donc des températures plus élevées que la normale durant la saison des pluies

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- Une activité cyclonique plus faible… mais pas forcément plus calme -

Concernant l'activité cyclonique, Météo France "s'attend à une diminution de l'activité sur le bassin (la moyenne étant de 10 systèmes par saison sur tout le bassin)".

Julien Renzoni, directeur de Météo France OI précisait à Imaz Press : "la formation et l'intensification des systèmes cycloniques ne dépendent pas que de la température de l'océan. En situation El Niño, les conditions atmosphériques rendent défavorables la formation de systèmes dans le canal du Mozambique et de manière générale favorisent leur déplacement vers le sud plus que vers l'ouest".

"Le risque cyclonique sera donc atténué sur Madagascar et la côte du continent africain, mais il devrait rester proche de la normale sur les Mascareignes, qui est de un système sur la saison", poursuit-il.

La première estimation sur l'impact cyclonique possible pour cette saison à La Réunion sera donnée fin octobre.

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