Météo : averses fréquentes, vent fort et mer agitée

  • Publié le 2 février 2026 à 01:30
illustration pluie

Ce lundi 2 février 2026, Matante Rosina fait un peu la grimace en regardant le ciel. Le temps reste bien gris sur l’île et les averses sont fréquentes. Elles peuvent tomber fort, surtout sur le nord-ouest, le nord et l’est, avec même un petit risque d’orage dans la journée. Le vent se renforce sur l’ouest et le sud-est, avec des rafales autour de 80 km/h, et encore plus fort dans les hauts. (Photo www.imazpress.com)

