Météo : début de semaine sous surveillance pour Matante Rosina

Ce lundi 9 février 2026, Matante Rosina scrute longuement sa boule de cristal…Toujours en marge d’un système tropical qui passe plus au nord de l’île, le temps hésite. Matante Rosina prédit des averses régulières, surtout sur l’Est et le Sud-Est, avec une ambiance bien humide et étouffante dès le matin. Côté températures, pas de surprise : ça chauffe toujours, au-dessus des normales de saison. Matante Rosina conseille donc de lever le pied et de garder la bouteille d’eau à portée de main. Le vent d’Est se fait sentir avec des rafales entre 50 et 60 km/h vers Saint-Denis, et jusqu’à 70 km/h du côté de Saint-Joseph. En mer, ça remue un peu : houle cyclonique autour de 1,50 mètre, prudence pour les sorties nautiques. (Photo rb/www.imazpress.com)