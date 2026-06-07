Météo : des rafales frôlant les 75 km/h attendues dans le sud

Ce lundi 8 juin 2026, Matante Rosina prévoit un temps mitigé mais venteux. Alors que quelques averses sont encore présentes dans l'est, en matinée sous un ciel nuageux, le temps est sec et lumineux vers l'ouest. L'après-midi, quelques gouttes se déclenchent sous le vent sous un ciel nuageux. Côté vents : des rafales entre 60 et 70 km/h sont attendues vers Saint-Denis et même un peu plus fortes vers Saint-Joseph, frôlant ainsi les 75 km/h. L'état de la mer s'améliore progressivement avec une houle d'alizé qui s'amortit entre 2 mètres et 2 mètres 50. (Photo VS / www.imazpress.com)