Météo : dimanche ensoleillé

Pour ce dimanche 19 avril 2026, Matante Rosina nous annonce quelques petites averses passagères sur la façade est au lever du jour, poussées par un alizé. Rien de durable, ailleurs, le soleil est majoritaire dès le matin. L'après-midi, les éclaircies cèdent du terrain dans l'intérieur et sur le relief, avec quelques averses par endroits, surtout du côté des hauteurs du nord-ouest et du nord. (photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)