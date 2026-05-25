Météo : du soleil et du vent ce mardi

Pour ce mardi 26 mai, Matante Rosina prévoit une belle journée ensoleillée sur l’ensemble de l’île, avec quelques nuages dans les hauts de l’ouest l’après-midi. Le vent de secteur est à nord-est sera bien présent, avec des rafales pouvant atteindre 50 à 60 km/h dans plusieurs régions. Les températures grimpent jusqu’à 31°C sur le littoral. Une journée lumineuse, mais bien ventilée (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)