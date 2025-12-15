Météo : encore des averses au menu

Ce mardi 16 décembre 2025, Matante Rosina ouvre la case de son calendrier de l’avent et y découvre du café bourbon pointu moulu. Un bon café chaud plus tard, elle se penche sur sa boule de cristal pour observer la météo du jour. À l’intérieur, l’image est trouble : le temps reste humide. Les averses concernent surtout l’intérieur de l’île et peuvent parfois être soutenues. Sur le littoral, le ciel se montre plus variable, entre nuages et éclaircies. Un temps à savourer doucement, comme un bon café… à l’abri. (Photo sly/www.imazpress.com)