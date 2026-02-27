TOUTE L’ACTUALITÉ
Météo : du soleil le matin, un peu de pluie l'après-midi

  • Publié le 28 février 2026 à 01:30
  • Actualisé le 28 février 2026 à 06:31
paysage vue sur cilaos

Pour samedi 28 février 2026, Matante Rosina nous dit que la matinée ressemble à ce qu'on a connu ces derniers jours, du soleil, du beau temps, mais l'intérieur de l'île se couvre à nouveau en cours d'après-midi. Cette fois, elle nous prévient que les pluies seront un peu plus prononcées que d'habitude dans les hauts du sud. Ceux qui habitent dans les hauts, prenez vos parapluies ! Le vent, lui, reste bien calme, mais tourne légèrement vers l'est-nord-est (Photo www.imazpress.com)

