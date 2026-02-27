À la une de ce samedi : serveur GTA péi, procès, cyberattaque, papagues, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 28 février 2026 : - Serveur RP "Run Island" : La Réunion prend vie sur le jeu en ligne GTA - Cyberattaque dans la santé : les données administratives de 15 millions de Français piratées - Papangues en danger d’extinction : un moyen-métrage pour documenter la vie du célèbre rapace réunionnais - La rétro de la semaine : volcan et dioxyde de soufre, cyclone Horacio, procès d'un féminicide, laits infantiles et piton de la Fournaise - La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore une belle matinée, mais les hauts du sud arrosés l'après-midi (Photo www.imazpress.com)

Et si La Réunion existait aussi… dans l’univers de GTA ? C’est le pari lancé en 2023 par Benjamin, fondateur du serveur Run Island, un serveur RP (Role Play, comprenez "jeu de rôle") basé sur le jeu Grand Theft Auto V.

Après trois jours d'audience et plus de trois heures de délibéré, Roland Gonthier, un agriculteur du Tampon, âgé de soixante ans, a été reconnu coupable de meurtre sur Erminah. La jeune femme avait découverte morte, le 12 févier 2021 au petit matin, à moitié immergée dans l'Étang-du Gol à Saint-Louis. Même si les jurés n'ont pas retenus la circonstance aggravante de concubin, ils ont condamné le sexagénaire à 20 années de réclusion. Ayant toujours clamé son innocence depuis le début de l'affaire, il devrait faire appel

Les "données administratives" de quelque 15 millions de Français, mais aussi des commentaires rédigés par leur docteur, ont fait l'objet d'une fuite massive lors d'une cyberattaque qui a visé 1.500 médecins utilisateurs d'un logiciel de la société Cegedim Santé, a admis vendredi le ministère de la Santé.

L’association Sur La Trace s'associe à la Société d’Études Ornithologiques de La Réunion (Seor) afin de produire un documentaire dédié au Busard de Maillard, le célèbre papangue réunionnais classé en danger d’extinction. "Papangue –L’ultime rapace de l’île" sera un film court de 26 minutes, ses producteurs lancent une campagne de financement participative pour mener à bien leur projet

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 23 au vendredi 27 février 2026 :

• Lundi 23 février - Volcan : le ciel de La Réunion voilé par le dioxyde de soufre, un gaz incolore et dangereux

• Mardi 24 février - À 900 km de La Réunion, le cyclone tropical intense Horacio s'éloigne et ne menace pas l'île

• Mercredi 25 février - Cour d'assises : jugé pour le meurtre de sa compagne, l'accusé nie les faits

• Jeudi 26 février - Laits infantiles contaminés : quatorze bébés hospitalisés en France, le ministère de la santé ne sait pas si La Réunion est concernée

• Vendredi 27 février - Piton de la Fournaise : l'éruption fête ses deux semaines

Pour samedi 28 février 2026, Matante Rosina nous dit que la matinée ressemble à ce qu'on a connu ces derniers jours, du soleil, du beau temps, mais l'intérieur de l'île se couvre à nouveau en cours d'après-midi. Cette fois, elle nous prévient que les pluies seront un peu plus prononcées que d'habitude dans les hauts du sud. Ceux qui habitent dans les hauts, prenez vos parapluies ! Le vent, lui, reste bien calme, mais tourne légèrement vers l'est-nord-est.