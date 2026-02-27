La rétro de la semaine : volcan et dioxyde de soufre, cyclone Horacio, procès d'un féminicide, laits infantiles et Piton de la Fournaise

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 23 au vendredi 27 février 2026 : • Lundi 23 février - Volcan : le ciel de La Réunion voilé par le dioxyde de soufre, un gaz incolore et dangereux • Mardi 24 février - À 900 km de La Réunion, le cyclone tropical intense Horacio s'éloigne et ne menace pas l'île • Mercredi 25 février - Cour d'assises : jugé pour le meurtre de sa compagne, l'accusé nie les faits • Jeudi 26 février - Laits infantiles contaminés : quatorze bébés hospitalisés en France, le ministère de la santé ne sait pas si La Réunion est concernée • Vendredi 27 février - Piton de la Fournaise : l'éruption fête ses deux semaines (Photo : sly/www.imazpress.com)

Le vendredi 13 février 2026, le Piton de la Fournaise est entré en éruption pour la deuxième fois de l'année. Conséquence de ce phénomène, un nuage de dioxyde de soufre a voilé une partie du ciel du sud de l'île, se dirigeant même jusqu'à Madagascar. À forte concentration ce gaz, invisible à l’œil nu, peut présenter des risques pour la santé des personnes les plus fragiles. La Réunion n'est pas en alerte, mais les scientifiques restent vigilants.

À 4 heures ce mardi 24 février 2026, les météorologues indiquent que "le centre du météore d'Horacio est passé à environ 190 km au sud-est de Rodrigues lundi soir, et se situe à présent à 230 km, laissant l'île à l'écart des conditions les plus dangereuses sévissant dans un rayon de 100 km autour de l'oeil." Il "devrait progressivement incurver sa trajectoire vers le sud puis vers le sud-sud-est, tout en commençant à s'affaiblir", indique Météo France. "Sa phase d'intensification continue et il devrait rester au stade de cyclone tropical intense jusqu'en matinée de mardi avant de s'affaiblir les jours suivants", ajoutent les prévisionnistes.

Ce mercredi 25 février 2026 s'ouvre, pour trois jours, devant la Cour d'assises de La Réunion, le procès de Roland Gonthier accusé de pour meurtre sur conjoint. Présumé innocent de ce féminicide, le mis en cause a toujours nié les faits.

En France, quatre enquêtes ont été ouvertes après le décès de quatre bébés, en lien possible avec des laits infantiles contaminés par la toxine bactérienne céréulide. Questionné par Imaz Press, le ministère de la Santé indique que 14 nourrissons ont été hospitalisés avec ⁠une suspicion de consommation de lots rappelés. Il précise toutefois "ne pas savoir si des hospitalisations ont eu lieu à La Réunion". Une série de rappels a été lancée dans l'Hexagone et à La Réunion.

Ce vendredi 27 février 2026, le Piton de la Fournaise fête sa deuxième semaine d'éruption. Après une pause de près de deux ans et demi et une brève éruption entre le 18 et 20 janvier dernier, le volcan est désormais bien réveillé. L'intensité de l'éruption en cours a cependant bien diminué, un seul site éruptif étant toujours actif sur le flanc sud-sud-est.