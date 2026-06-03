Météo : jeudi ensoleillé le matin

Pour ce jeudi 4 juin 2026, Matante Rosina nous annonce que le réveil se fait sous un beau soleil dans la continuité d'hier. Mais dès la fin de matinée, les nuages fleurissent sur les pentes avant de gagner rapidement tout le relief avec des averses parfois bien soutenues. Cette fois-ci, c'est la large moitié nord qui trinque le plus et les côtes nord et nord-est reçoivent des averses en provenance des hauteurs. Du Port jusqu'au Sud Sauvage en passant par Saint-Leu, le soleil reste présent. (photo Ludovic Brasier/www.imazpress.com)