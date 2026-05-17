Météo: lundi frais et nuageux

Pour ce lundi 18 mai 2026, Matante Rosina nous prévient que la fraîcheur est au rendez-vous. Le ciel reste en partie nuageux avec quelques faibles pluies par endroits. On sent que la mi-mai marque un vrai tournant dans la saison les températures baissent et l'hiver austral commence à montrer le bout de son nez. (photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)