Météo : lundi sous la pluie l'après-midi

  • Publié le 1 mars 2026 à 01:30
Fytia - Pluie dans le nord

Pour ce lundi 2 mars, Matante Rosina nous annonce un beau soleil bien généreux sur la majorité de l'île. Mais l'après-midi, le ciel se couvre progressivement et la pluie fait son retour. (photo sly/www.imazpress.com)

