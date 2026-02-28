Météo : lundi sous la pluie l'après-midi

Pour ce lundi 2 mars, Matante Rosina nous annonce un beau soleil bien généreux sur la majorité de l'île. Mais l'après-midi, le ciel se couvre progressivement et la pluie fait son retour. (photo sly/www.imazpress.com)
